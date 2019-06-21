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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву

20 июня был опубликован календарь нового сезона фигурного катания, а также объявлено, кто выступит на каких этапах Гран-при. Бывшая ученица Этери Тутберидзе Евгения Медведева дважды встретится с ее нынешней юниорской звездочкой Александрой Трусовой, которую развели с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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Календарь

20 июня был опубликован календарь сезона в фигурном катании. Начнутся соревнования, как обычно, с этапов юниорской серии Гран-при. Уже в конце августа юные спортсмены и спортсменки проведут этапы во французском Куршевеле и американском Лэйк-Плэсиде, а в начале сентября их примут столица Латвии Рига и Челябинск.

Еще два юниорских этапа серии состоятся ближе к концу сентября в польском Гданьске и хорватском Загребе, а последний, седьмой отборочный к финалу старт состоится в итальянской Энье в первых числах октября.

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С началом осени стартуют и турниры для взрослых, которые сначала войдут в сезон на не имеющих большого значения «Челленджерах», чтобы обкатать свои новые программы и понять степень готовности к серьезным стартам.

Одновременно запустят процесс канадский Autumn Classic и итальянский Lombardia Trophy, затем в Солт-Лейк-Сити пройдет U.S. International Figure Skating Classic, а до конца сентября состоятся еще Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе и немецкий Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.

Шесть взрослых этапов Гран-при пройдут на отрезке с 18 октября по 24 ноября. Начнут серию североамериканские этапы, потом состоится Internationaux de France в Гренобле, Cup of China, московский Rostelecom Cup (15—17 ноября), а последним этапом будет японский NHK Trophy.

Финалы юниорской и взрослых серий состоятся в начале декабря в итальянском Турине, после чего в международном календаре останутся Зимние юношеские Олимпийские Игры в Лозанне, чемпионат Европы в австрийском Граце (20—26 января), Чемпионат четырех континентов в южнокорейском Сеуле (3—9 февраля), а также чемпионаты мира.

Юниорский ЧМ в новом сезоне пройдет со 2 по 8 марта в столице Эстонии Таллине, а взрослых с 16 по 22 марта примет канадский Монреаль.

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Женские зарубы

Особый интерес в нынешнем сезоне, конечно же, представляет женское фигурное катание, и без того высочайшая конкуренция в котором станет еще серьезнее, так как во взрослые соревнования добавятся вчерашние юниорки Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

От этой троицы все сразу же ждут серьезных результатов. Достаточно вспомнить, что они втроем в этом году заняли весь пьедестал на взрослом чемпионате России, отбросив за пределы тройки даже олимпийскую чемпионку, также работающую в группе Тутберидзе Алину Загитову.

Трусова имеет в своем арсенале сразу несколько четверных прыжков, исполняет четверные и Щербакова, а прыгающая только трехоборотные прыжки Косторная берет свое не по годам зрелым и чувственным скольжением, за счет чего периодически обыгрывает коллег по группе в «Хрустальном».

В связи с появлением новой волны звездочек было крайне интересно узнать, кто из них на каком этапе выступит и с кем будет соревноваться. Что ж, ожидания не были обмануты — мы увидим кое-что интересненькое.

Во-первых, сразу же бросилось в глаза, что тренерский штаб Тутберидзе предпочел развести по разным этапам своих главных взрослую и юниорскую звезд — Трусова и Загитова не встретятся на соревнованиях раньше финала Гран-при.

При этом, так уж вышло, Трусова на обоих своих этапах встретится с бывшей подопечной Тутберидзе, а ныне ученицей канадского специалиста Брайана Орсера, серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане и бронзовым призером последнего чемпионата мира Евгенией Медведевой.

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Сойдутся они и на канадском, и на московском этапах серии. Интересно, что в первом случае острейшую конкуренцию им составит прошлогодняя чемпионка финала Гран-при японка Рика Кихира со своими нестабильными, но высоко оценивающимися тройными акселями.

А вот на Кубке «Ростелекома» у Трусовой и Медведевой в конкурентках не будет никого сильнее другой японки — Сатоко Мияхары.

Что до Кихиры, то с ней предстоит посоперничать и Загитовой. Алина встретится со своей главной соперницей по прошлому сезону на заключительном этапе на чужой территории в Саппоро. Там же будут и Косторная и с еще одной россиянкой Софьей Самодуровой.

Ранее вместе с Косторной и Марией Сотсковой Загитова выступит на этапе в Гренобле, где их главной соперницей должна стать сильная и стабильная японка Каори Сакамото.

Еще одна российская звезда, ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева пойдет по этапам в связке с чемпионкой страны Щербаковой. В США вместе с ними будет кататься Станислава Константинова, а в Китае — Самодурова.

Из соперниц у этого дуэта выделяется также заявленная на американский и китайский этапы казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, вернувшаяся перед прошлым сезоном к Тутберидзе и ставшая первой во взрослом женском катании, кто прыгнул на официальных стартах четверной прыжок. Тот сальхов помог ей выиграть серебро чемпионата мира.

При этом на первом этапе серии в США выступит и Сакамото, так что борьба там обещает быть просто очень жаркой.

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Новый дом Уно

Если говорить о мужчинах, то российский потенциальный лидер Михаил Коляда выступит на канадском и японским этапах, где он дважды пересечется с двукратным олимпийским чемпионом, японским учеником Орсера Юдзуру Ханю.

А вот другой японец, дважды серебряный призер чемпионатов мира Шома Уно, заметно сдавший в прошлом сезоне, после чего решил перебраться в группу Тутберидзе, заявлен на московский этап. Столица России становится для него, похоже, новым домом.

Ну, а одним из самых интересных мужских этапов обещает стать французский, где Уно встретится с действующим чемпионом мира американцем Нэтаном Ченом. Этот этап обещает стать войной «квадов».

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Парные битвы

У спортивных пар основная борьба отложена на финал, где впервые и пересекутся все сильнейшие, а на этапах наибольший интерес, пожалуй, представляет дуэль Евгении Тарасовой и Владимира Морозова с канадцами Кирстен Мур-Тауэрс и Майклом Марринаро на территории тех на Skate Canada.

Ну, а Наталье Забияко и Александру Энберту предстоит сразиться во Франции с местными звездами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре.

Повеселее будет в танцах на льду, где обе наши ведущие пары по разу пересекутся с невероятным китайским дуэтом Хонг Чен — Чжомин Сунь. Александра Степанова и Иван Букин сделают это на Skate America, а вот Виктории Синицыной и Никите Кацалапову предстоит выдержать прессинг трибун на Cup of China. При этом там же выступят сильные американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Александр Седов

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