Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
20 июня был опубликован календарь нового сезона фигурного катания, а также объявлено, кто выступит на каких этапах
20 июня был опубликован календарь нового сезона фигурного катания, а также объявлено, кто выступит на каких этапах
20 июня был опубликован календарь сезона в фигурном катании. Начнутся соревнования, как обычно, с этапов юниорской серии
Еще два юниорских этапа серии состоятся ближе к концу сентября в польском Гданьске и хорватском Загребе, а последний, седьмой отборочный к финалу старт состоится в итальянской Энье в первых числах октября.
С началом осени стартуют и турниры для взрослых, которые сначала войдут в сезон на не имеющих большого значения «Челленджерах», чтобы обкатать свои новые программы и понять степень готовности к серьезным стартам.
Одновременно запустят процесс канадский Autumn Classic и итальянский Lombardia Trophy, затем в
Шесть взрослых этапов
Юниорский ЧМ в новом сезоне пройдет со 2 по 8 марта в столице Эстонии Таллине, а взрослых с 16 по 22 марта примет канадский Монреаль.
Особый интерес в нынешнем сезоне, конечно же, представляет женское фигурное катание, и без того высочайшая конкуренция в котором станет еще серьезнее, так как во взрослые соревнования добавятся вчерашние юниорки Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.
От этой троицы все сразу же ждут серьезных результатов. Достаточно вспомнить, что они втроем в этом году заняли весь пьедестал на взрослом чемпионате России, отбросив за пределы тройки даже олимпийскую чемпионку, также работающую в группе Тутберидзе Алину Загитову.
Трусова имеет в своем арсенале сразу несколько четверных прыжков, исполняет четверные и Щербакова, а прыгающая только трехоборотные прыжки Косторная берет свое не по годам зрелым и чувственным скольжением, за счет чего периодически обыгрывает коллег по группе в «Хрустальном».
В связи с появлением новой волны звездочек было крайне интересно узнать, кто из них на каком этапе выступит и с кем будет соревноваться. Что ж, ожидания не были обмануты — мы увидим
При этом, так уж вышло, Трусова на обоих своих этапах встретится с бывшей подопечной Тутберидзе, а ныне ученицей канадского специалиста Брайана Орсера, серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане и бронзовым призером последнего чемпионата мира Евгенией Медведевой.
Сойдутся они и на канадском, и на московском этапах серии. Интересно, что в первом случае острейшую конкуренцию им составит прошлогодняя чемпионка финала
А вот на Кубке «Ростелекома» у Трусовой и Медведевой в конкурентках не будет никого сильнее другой японки — Сатоко Мияхары.
Что до Кихиры, то с ней предстоит посоперничать и Загитовой. Алина встретится со своей главной соперницей по прошлому сезону на заключительном этапе на чужой территории в Саппоро. Там же будут и Косторная и с еще одной россиянкой Софьей Самодуровой.
Ранее вместе с Косторной и Марией Сотсковой Загитова выступит на этапе в Гренобле, где их главной соперницей должна стать сильная и стабильная японка Каори Сакамото.
Из соперниц у этого дуэта выделяется также заявленная на американский и китайский этапы казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, вернувшаяся перед прошлым сезоном к Тутберидзе и ставшая первой во взрослом женском катании, кто прыгнул на официальных стартах четверной прыжок. Тот сальхов помог ей выиграть серебро чемпионата мира.
При этом на первом этапе серии в США выступит и Сакамото, так что борьба там обещает быть просто очень жаркой.
Если говорить о мужчинах, то российский потенциальный лидер Михаил Коляда выступит на канадском и японским этапах, где он дважды пересечется с двукратным олимпийским чемпионом, японским учеником Орсера Юдзуру Ханю.
А вот другой японец, дважды серебряный призер чемпионатов мира Шома Уно, заметно сдавший в прошлом сезоне, после чего решил перебраться в группу Тутберидзе, заявлен на московский этап. Столица России становится для него, похоже, новым домом.
Ну, а одним из самых интересных мужских этапов обещает стать французский, где Уно встретится с действующим чемпионом мира американцем Нэтаном Ченом. Этот этап обещает стать войной «квадов».
У спортивных пар основная борьба отложена на финал, где впервые и пересекутся все сильнейшие, а на этапах наибольший интерес, пожалуй, представляет дуэль Евгении Тарасовой и Владимира Морозова с канадцами Кирстен
Ну, а Наталье Забияко и Александру Энберту предстоит сразиться во Франции с местными звездами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре.
Повеселее будет в танцах на льду, где обе наши ведущие пары по разу пересекутся с невероятным китайским дуэтом Хонг Чен — Чжомин Сунь. Александра Степанова и Иван Букин сделают это на Skate America, а вот Виктории Синицыной и Никите Кацалапову предстоит выдержать прессинг трибун на Cup of China. При этом там же выступят сильные американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Александр Седов