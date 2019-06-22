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22 июня, источник: Sport24

«Мне было страшно». Как фигуристка Цурская уходила от Тутберидзе

17-летняя фигуристка Полина Цурская, которая в мае этого года объявила о завершении карьеры, рассказала, как она в свое время уходила от тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

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Источник: Sport24

«Я теряла веру в саму себя. В группе очень много сильных девочек, которые учат новые прыжки и прогрессируют — они маленькие, верткие, прыгучие.

Я начала Этери Георгиевне отвечать, где-то не слушаться. Конечно, ей это не нравится — она начинает ругаться, чтобы поставить тебя на место и объяснить, что ты не прав. Это вызывало очень большую обиду, особенно в тот переходный период.

Когда я от нее уходила, я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы. Тогда я так поступила, потому что мне было перед ней неудобно — она 5 лет вкладывала в меня душу, всю себя отдавала, а я от нее ухожу. Мне было неловко, было страшно идти к ней.

Этот человек мне действительно стал родным, поэтому я все время проводила на катке, общалась с Этери Георгиевной. Она воспитывала во мне характер, понимание жизни, за что я ей безумно благодарна, — сказала Полина в эфире телеканала «Дождь».

Цурская тренировалась у Тутберидзе с 2013 по 2018 год.

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