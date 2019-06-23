Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
15Главные звёзды молодёжного Евро
09:46 (мск), источник: Sport24

Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

Танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез рассказала в инстаграм-сторис, что хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниила Глейхенгауз извинился за плагиат.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Читайте также
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой

Американка в соцсетях обратила внимание на то, что новый номер Загитовой под композицию американской певицы Билли Айлиш Bad Guy сильно похож на хореографию за авторством Гомез.

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять схожие движения — они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло.

Спасибо за вашу поддержку — я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился, — сказала Гомез.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Американка обвинила хореографа Загитовой в краже номера. Пришлось извиняться
Что иностранцы говорят о ЧМ в России год спустя
Клубы НХЛ выбрали на драфте 2019 года 28 российских хоккеистов
Лобов побил боксера, который плевал ему в лицо и давал пощечину
Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Час икс для Месси. Все расклады Кубка Америки
В UFC случился второй самый быстрый нокаут в истории (видео)
«Краснодар» близок к покупке марокканского форварда
За сколько «Спартак» купил Понсе. Опубликованы официальные цифры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь