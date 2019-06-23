Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

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Американка в соцсетях обратила внимание на то, что новый номер Загитовой под композицию американской певицы Билли Айлиш Bad Guy сильно похож на хореографию за авторством Гомез.

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять схожие движения — они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло.