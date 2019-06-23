Загитова снова в центре скандала. Проблема в плагиате

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Межсезонье у главной звезды женского одиночного катания Алины Загитовой получается нервным. Не успели утихнуть страсти вокруг выбора песни Билли Айлиш «Badguy» для показательного номера, как это же выступление оказалось в центре новой неприятной истории.

Поклонницей Айлиш оказалась Евгения Медведева, но на этот раз недовольство возникло не со стороны самой принципиальной соперницы Алины. Хореографа Даниила Глейхенгауза, который создал программу для Загитова, обвинили в том, что он скопировал практически всю постановку, а вовсе не создал новый эксклюзивный продукт для олимпийской чемпионки.

Джо-Джо Гомез

Американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез выложила видео, где Алина исполняет «Badguy», и обратилась к Глейхенгаузу в своем Инстаграме:

«Тот момент, когда мою хореографию к песне Badguy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. В следующий раз лучше наймите меня и оплатите билет до Японии».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzBl2OghM6C/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzBl2OghM6C/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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This post is NOT directed towards Alina. I think she is extremely talented & beautiful. I would love to teach her my choreography & dance with her. But what her coach did was unacceptable & unprofessional. This is on the adult.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jojogomezxo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Jojo Gomez</a> (@jojogomezxo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-22T20:08:08+00:00">22 Июн 2019 в 1:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гомез — профессиональный танцор и хореограф, работала со многими звездами, такими как Бритни Спирс и Джастин Бибер. Стала известной после участия в популярных телевизионных шоу-проектах — «The X Factor» и «America’s Got Talent». 11 апреля Джо-Джо выложила на своем YouTube-канале видео с танцем под песню «Bad guy» Билли Айлиш.

Даже непрофессиональному танцору или фигуристу после просмотра станет ясно, что в программе Загитовой большая часть движений скопирована у Гомез. Конечно не полностью, ведь танцы на льду и на паркете имеют существенные различия, и перенести все один в один не представляется возможным. Но связь двух программ однозначно присутствует.

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Реакция Глейхенгауза

Даниил Глейхенгауз не стал отрицать очевидное. Он извинился перед Гомез под постом в своем «Инстаграме», где рассказывал о постановке злополучной программы.

«Хочу извиниться перед Джо-Джо за то что не спросил ее об использовании некоторых ходов ее хореографии. Я посмотрел это видео на YouTube, мне очень понравилось, я показал Алине и мы начали программу с этих движений. Джо-Джо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-нибудь на льду вместе. Я приглашу тебя в Россию, и все расходы возьму на себя», — написал хореограф.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bxmq-6LoMJb/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bxmq-6LoMJb/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду? Новая показательная программа : Billie Eilish - bad guy?. I want to give my apologize to @jojogomezxo that I didn’t asked her about using some moves of her choreography, because I watched it on YouTube and I really liked it and show it to Alina and we started this program with this moves! So @jojogomezxo you are amazing and I hope in future we will make something on ice together! I’ll invite you in Russia, everything I’ll take on my own. #jojogomez #figureskating #teamtutberidze #alinazagitova #gleikhengauz #choreographer #happybirthday #billieeilish</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/daniil_gleikhengauz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Даниил Глейхенгауз</a> (@daniil_gleikhengauz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-18T12:41:17+00:00">18 Май 2019 в 5:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил закрыл возможность комментировать эту фотографию, вероятно, опасаясь неадекватной реакции болельщиков. Гомез ответила на извинения и сказала, что не хотела никого атаковать, но должна отстаивать свои работы и их заимствование.

Удивительно, что Глейхенгауз заранее не подумал о том, чтобы поговорить с Гомез. Надеялся, что никто не заметит? Но в современном мире, где о любом шаге известных людей узнают их поклонники, это, как минимум, странно. Тем более, когда видео танца, которым вдохновился хореограф выложено в соцсети, а программу катает олимпийская чемпионка.