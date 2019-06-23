Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
23 июня, источник: Спорт-Экспресс

Загитова снова в центре скандала. Проблема в плагиате

Хореограф олимпийской чемпионки был вынужден извиниться за то, что без спроса использовал чужой танец.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Межсезонье у главной звезды женского одиночного катания Алины Загитовой получается нервным. Не успели утихнуть страсти вокруг выбора песни Билли Айлиш «Badguy» для показательного номера, как это же выступление оказалось в центре новой неприятной истории.

Поклонницей Айлиш оказалась Евгения Медведева, но на этот раз недовольство возникло не со стороны самой принципиальной соперницы Алины. Хореографа Даниила Глейхенгауза, который создал программу для Загитова, обвинили в том, что он скопировал практически всю постановку, а вовсе не создал новый эксклюзивный продукт для олимпийской чемпионки.

Джо-Джо Гомез

Американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез выложила видео, где Алина исполняет «Badguy», и обратилась к Глейхенгаузу в своем Инстаграме:

«Тот момент, когда мою хореографию к песне Badguy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. В следующий раз лучше наймите меня и оплатите билет до Японии».

Во время загрузки произошла ошибка.

Гомез — профессиональный танцор и хореограф, работала со многими звездами, такими как Бритни Спирс и Джастин Бибер. Стала известной после участия в популярных телевизионных шоу-проектах — «The X Factor» и «America’s Got Talent». 11 апреля Джо-Джо выложила на своем YouTube-канале видео с танцем под песню «Bad guy» Билли Айлиш.

Даже непрофессиональному танцору или фигуристу после просмотра станет ясно, что в программе Загитовой большая часть движений скопирована у Гомез. Конечно не полностью, ведь танцы на льду и на паркете имеют существенные различия, и перенести все один в один не представляется возможным. Но связь двух программ однозначно присутствует.

Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция Глейхенгауза

Даниил Глейхенгауз не стал отрицать очевидное. Он извинился перед Гомез под постом в своем «Инстаграме», где рассказывал о постановке злополучной программы.

«Хочу извиниться перед Джо-Джо за то что не спросил ее об использовании некоторых ходов ее хореографии. Я посмотрел это видео на YouTube, мне очень понравилось, я показал Алине и мы начали программу с этих движений. Джо-Джо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-нибудь на льду вместе. Я приглашу тебя в Россию, и все расходы возьму на себя», — написал хореограф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил закрыл возможность комментировать эту фотографию, вероятно, опасаясь неадекватной реакции болельщиков. Гомез ответила на извинения и сказала, что не хотела никого атаковать, но должна отстаивать свои работы и их заимствование.

Удивительно, что Глейхенгауз заранее не подумал о том, чтобы поговорить с Гомез. Надеялся, что никто не заметит? Но в современном мире, где о любом шаге известных людей узнают их поклонники, это, как минимум, странно. Тем более, когда видео танца, которым вдохновился хореограф выложено в соцсети, а программу катает олимпийская чемпионка.

Сама Алина Загитова пока никак не комментировала эту ситуацию. Будет ли она катать эту программу в новом сезоне, или прокат на шоу «Fantasy on Ice» останется единственным пока неизвестно.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Трансфер Гильерме: развязка близка
Россияне завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр
TF1: «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»
Легенды «Реала» и «Челси» устроили голевую феерию в Мадриде
Самый титулованный футболист в истории остался без клуба
Чемпион мира и Европы объяснил свой уход из футбола
Боец ММА выиграл нокаутом за 5 секунд и вошел в историю (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь