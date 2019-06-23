Загитова снова в центре скандала. Проблема в плагиате
Хореограф олимпийской чемпионки был вынужден извиниться за то, что без спроса использовал чужой танец.
Хореограф олимпийской чемпионки был вынужден извиниться за то, что без спроса использовал чужой танец.
Межсезонье у главной звезды женского одиночного катания Алины Загитовой получается нервным. Не успели утихнуть страсти вокруг выбора песни Билли Айлиш «Badguy» для показательного номера, как это же выступление оказалось в центре новой неприятной истории.
Поклонницей Айлиш оказалась Евгения Медведева, но на этот раз недовольство возникло не со стороны самой принципиальной соперницы Алины. Хореографа Даниила Глейхенгауза, который создал программу для Загитова, обвинили в том, что он скопировал практически всю постановку, а вовсе не создал новый эксклюзивный продукт для олимпийской чемпионки.
Американская танцовщица и хореограф
«Тот момент, когда мою хореографию к песне Badguy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. В следующий раз лучше наймите меня и оплатите билет до Японии».
Гомез — профессиональный танцор и хореограф, работала со многими звездами, такими как Бритни Спирс и Джастин Бибер. Стала известной после участия в популярных телевизионных
Даже непрофессиональному танцору или фигуристу после просмотра станет ясно, что в программе Загитовой большая часть движений скопирована у Гомез. Конечно не полностью, ведь танцы на льду и на паркете имеют существенные различия, и перенести все один в один не представляется возможным. Но связь двух программ однозначно присутствует.
Даниил Глейхенгауз не стал отрицать очевидное. Он извинился перед Гомез под постом в своем «Инстаграме», где рассказывал о постановке злополучной программы.
«Хочу извиниться перед
Даниил закрыл возможность комментировать эту фотографию, вероятно, опасаясь неадекватной реакции болельщиков. Гомез ответила на извинения и сказала, что не хотела никого атаковать, но должна отстаивать свои работы и их заимствование.
Удивительно, что Глейхенгауз заранее не подумал о том, чтобы поговорить с Гомез. Надеялся, что никто не заметит? Но в современном мире, где о любом шаге известных людей узнают их поклонники, это, как минимум, странно. Тем более, когда видео танца, которым вдохновился хореограф выложено в соцсети, а программу катает олимпийская чемпионка.
Сама Алина Загитова пока никак не комментировала эту ситуацию. Будет ли она катать эту программу в новом сезоне, или прокат на шоу «Fantasy on Ice» останется единственным пока неизвестно.