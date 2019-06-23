Олимпийская чемпионка Сочи американка Дэвис вышла замуж за бывшего русского фигуриста

Источник: Sport24

Торжественное мероприятие прошло в городе Вильнев-ле-Авиньон (Франция). Местом для праздника была выбрана отреставрированная ферма XVIII века. Гостями свадебной церемонии стали 95 человек, среди них — многолетний партнер американки в танцах на льду Чарли Уайт, с которым они завоевали золото в Сочи и дважды побеждали на чемпионатах мира.

«Я действительно хотела, чтобы это было похоже на дружеские и семейные посиделки», — сказала Дэвис.

До свадьбы 32-летняя Дэвис и 37-летний Андреев встречались около 9 лет, а в июле 2017 года обручились в Калифорнии.