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23 июня, источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Сочи американка Дэвис вышла замуж за бывшего русского фигуриста

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи американка Мэрил Дэвис вышла замуж за российского и канадского фигуриста Федора Андреева. Об этом сообщает издание People.

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Источник: Sport24

Торжественное мероприятие прошло в городе Вильнев-ле-Авиньон (Франция). Местом для праздника была выбрана отреставрированная ферма XVIII века. Гостями свадебной церемонии стали 95 человек, среди них — многолетний партнер американки в танцах на льду Чарли Уайт, с которым они завоевали золото в Сочи и дважды побеждали на чемпионатах мира.

«Я действительно хотела, чтобы это было похоже на дружеские и семейные посиделки», — сказала Дэвис.

До свадьбы 32-летняя Дэвис и 37-летний Андреев встречались около 9 лет, а в июле 2017 года обручились в Калифорнии.

Андреев — сын знаменитой фигуристки и тренера Марины Зуевой. Он родился в Москве и в начале карьеры выступал за сборную России. В 1991 году эмигрировал в Канаду, получил гражданство и стал представлять национальную команду этой страны. В сезоне-2002/03 стал бронзовым призером чемпионата этой страны. В сезоне-2010/11 перешел в танцы на льду и представлял Россию в паре с Яной Хохловой.

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