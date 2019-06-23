Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева. Об этом сообщает People.
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева. Об этом сообщает People.
Спортсмены поженились на юге Франции. На церемонии присутствовали 95 человек. Дэвис и Андреев объявили о помолвке еще в 2017 году. Пара уже девять лет состоит в отношениях.
Дэвис является трехкратной призеркой Олимпийских игр. Американка выступала в паре с Чарли Уайтом. На Олимпиаде в Сочи они завоевали золотые медали. Сезон-2013/2014 стал для пары последним в любительском спорте.
Андреев известен по выступлениям как в одиночном катании, так и в танцах на льду. Как