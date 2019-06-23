Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
23 июня, источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева. Об этом сообщает People.

Наверх

Спортсмены поженились на юге Франции. На церемонии присутствовали 95 человек. Дэвис и Андреев объявили о помолвке еще в 2017 году. Пара уже девять лет состоит в отношениях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дэвис является трехкратной призеркой Олимпийских игр. Американка выступала в паре с Чарли Уайтом. На Олимпиаде в Сочи они завоевали золотые медали. Сезон-2013/2014 стал для пары последним в любительском спорте.

Мэрил Дэвис и Чарли Уайт | Источник: РИА "Новости"

Андреев известен по выступлениям как в одиночном катании, так и в танцах на льду. Как фигурист-одиночник он представлял Канаду. После смены дисциплины Андреев вместе с Яной Хохловой выступал за Россию. Он получил травму ноги в 2011 году и позднее объявил об уходе из спорта.

Читайте также:

 Купание Овечкина в фонтане поразило пользователей сети
Хабиб вспомнил о желании «вырвать сердце» Макгрегору
Трансфер Гильерме: развязка близка
Россияне завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр
TF1: «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»
Легенды «Реала» и «Челси» устроили голевую феерию в Мадриде
Самый титулованный футболист в истории остался без клуба
Чемпион мира и Европы объяснил свой уход из футбола
Боец ММА выиграл нокаутом за 5 секунд и вошел в историю (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь