Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Американка продолжила атаку на хореографа Загитовой

Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте продолжила обвинения в адрес хореографа фигуристки Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Гомез дополнила свой пост и написала, что не имеет претензий лично к Загитовой. Она добавила, что с удовольствием поработала бы с фигуристкой. При этом хореограф отметила, что поведение Глейхенгауза неприемлемо и непрофессионально. Кроме того, американка продолжила ставить лайки под комментариями с критикой российского специалиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

23 июня Гомез обвинила Загитову и ее хореографа в краже номера: она поделилась видео своей работы и указала на схожесть. Глейхенгауз публично принес извинения за использование отдельных движений, поставленных Гомез. Кроме того, он предложил американке сотрудничество.

Глейхенгауз объявил о новом показательном номере для Загитовой на песню Билли Айлиш Bad Guy 18 мая. Гомез поставила танец на эту же песню 11 апреля.

Алину Загитову обвинили в плагиате
Во время загрузки произошла ошибка.
23 июня© Ньюстюб
 Купание Овечкина в фонтане поразило пользователей сети
Хабиб вспомнил о желании «вырвать сердце» Макгрегору
«Краснодар» — пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ
«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на Неймара
«И так в долгах». Белорусы недовольны Европейскими играми?
Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ
«Каррера мне неинтересен». Первое интервью Глушакова после ухода
Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе
Самая красивая теннисистка мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь