Американка продолжила атаку на хореографа Загитовой

Гомез дополнила свой пост и написала, что не имеет претензий лично к Загитовой. Она добавила, что с удовольствием поработала бы с фигуристкой. При этом хореограф отметила, что поведение Глейхенгауза неприемлемо и непрофессионально. Кроме того, американка продолжила ставить лайки под комментариями с критикой российского специалиста.