Обвинившая в плагиате хореографа Загитовой призвала оставить россиянку в покое

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Гомес отметила, что считает 17-летнюю фигуристку талантливой, и выразила желание поработать с россиянкой в будущем.

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«Она не заслуживает ненависти. Все допускают ошибки. Так что оставьте ее в покое», — заявила американка в обращении к подписчикам.

23 июня хореограф обратила внимание на схожесть номера Загитовой с ее собственной работой и обвинила в плагиате Даниила Глейхенгауза, который поставил выступление россиянки. В ответ Глейхенгауз извинился за заимствование отдельных элементов.