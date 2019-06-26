Гонка вооружений. Чем фигуристки удивят соперниц в новом сезоне
Корреспондент ТАСС — о том, как и для чего лидеры женского одиночного катания планируют усложнить свои программы.
Корреспондент ТАСС — о том, как и для чего лидеры женского одиночного катания планируют усложнить свои программы.
Александра Трусова с Анной Щербаковой подтолкнули женское одиночное катание к технической революции. Еще будучи юниорками, они стали знаменитыми на весь мир.
Их прыжковый арсенал поражает воображение. В прошлом сезоне обе фигуристки исполняли на соревнованиях сложнейший из всех видов четверных прыжков — лутц, а Трусова добавляла к нему еще и тулуп в четыре оборота. Зимой появилось видео, на котором Трусова без страховки выполняет на тренировке второй по сложности четверной — флип. К весне за коллегой поспела и Щербакова, причем ее прыжок получился настолько легким, что визуально вполне сойдет за тройной. К слову, ни флип, ни лутц, ни тулуп еще никогда не исполнялись на взрослых женских международных соревнованиях, так что уже в следующем сезоне юные подопечные Этери Тутберидзе смогут расширить географию четверных сразу по трем статьям.
Весной хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что спортсменки будут учить тройной аксель. Логика такого решения проста. Анна и Александра владеют мощнейшим оружием в женском одиночном катании, но и оно время от времени дает осечку. В прошлом сезоне они частенько падали с четверных прыжков, и на взрослом уровне это может быть критично. Для абсолютной уверенности в собственном успехе не хватает дополнительной опоры, и именно ею и должен стать тройной аксель.
Предполагается, что спортсменки будут исполнять его в короткой программе. Правила Международного союза конькобежцев (ISU) разрешают фигуристкам исполнять четверные только в произвольной, так что аксель должен помочь им в создании преимущества после первого же соревновательного дня. На текущий момент лучший результат Трусовой в короткой программе — 74,74 балла, Щербаковой — 73,18. Базовая стоимость тройного акселя — 8. Следовательно, замена обязательного двойного акселя на тройной принесет им порядка 5 баллов только по «базе», не считая оценок за качество исполнения элементов (GOE). Действующий мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит японке Рике Кихире — 83,97, но учитывая то, что на юниорском уровне россиянки получали «детские» оценки за компоненты, уже в скором времени он может пасть.
Вопрос только в том, кто конкретно станет тому причиной. Ведь у Тутберидзе есть еще одна фигуристка, которая будет готовить триксель к своему первому взрослому сезону. Ровесница Трусовой и Щербаковой Алена Косторная ранее не славилась контентом из категории «ультра-си» (элементы повышенной сложности), у нее другие сильные стороны. Считается, что Алена обладает лучшим скольжением во всей группе, а ее артистический дар виден невооруженным взглядом. Прибавьте к этому тройной аксель, и получится
Косторная пробовала делать этот элемент и раньше, причем прыжок получался идеально. По
На данный момент неизвестно, будет ли Косторная исполнять этот прыжок в произвольной программе. В идеале — должна, причем желательно даже дважды. Иначе шансов бороться с подругами по группе будет немного.
Пару лет назад Турсынбаеву отправляли в парное катание. Тогда фигуристка занималась в группе канадского тренера Брайана Орсера и на крупных турнирах в лучшем случае боролась за попадание в сильнейшую разминку. Перед стартом прошлого сезона Элизабет вернулась в группу Тутберидзе, а уже весной 2019-го на чемпионате мира в Японии стала первой в истории взрослой фигуристкой, чисто исполнившей четверной прыжок. Была ли в фигурном катании более яркая история преображений?
Совершенно очевидно, что четверной сальхов останется в ее произвольной программе на следующий сезон. Но это еще не все. Как и Трусова, Щербакова и Косторная, Турсынбаева будет готовить тройной аксель. Причем Элизабет, в отличие от своих подруг по тренировочной группе, уже вовсю делает успехи на этом поприще. В апреле фигуристка выложила в соцсетях видео, на котором исполняет триксель на тренировке. Причем делает это настолько уверенно, что сомнений в его присутствии в программах в следующем сезоне не остается.
Пока неизвестно, будет ли Элизабет прыгать тройной аксель в обеих программах. Также непонятно, сохранится ли тенденция по переносу всех каскадов в «произволке» казахстанской спортсменки в бонусную зону — во многом именно это помогло ей с успехом провести вторую часть сезона и завоевать серебряные медали на чемпионате четырех континентов и мировом первенстве. Однако уже сейчас можно сказать, что комбинация четверного прыжка и тройного акселя — это очень серьезная заявка на то, чтобы быть в числе самых техничных фигуристок и в следующем сезоне.
Подопечная Миэ Хамады будет главным оппонентом группы Тутберидзе на международной арене. Начало сезона у Кихиры вышло на отлично, она выиграла два этапа
В то время, пока Загитова боролась с возрастными изменениями и последствиями тяжелейшего олимпийского сезона, Кихира блистала самыми сложными программами среди взрослых. Уже тогда японка вставляла по три тройных акселя в оба проката и демонстрировала прекрасную технику исполнения остальных прыжков. Перед мировым первенством в японской Сайтаме Рика выиграла чемпионат четырех континентов, причем сделала это с повреждением пальца руки, и на домашний чемпионат мира поехала уже в статусе фаворита.
Но на турнире у спортменки вместо трех трикселей получился один. С другого она упала, а на третьем запустила «бабочку» и заняла четвертое место. Рика потерпела чувствительное поражение, однако это еще не все. В прошлом сезоне Хамада призналась, что мечтает увидеть, как ее ученица станет первой взрослой фигуристкой — исполнительницей четверных. Нет сомнений, что речь шла о Рике, ведь из спортсменок
Но японка не планирует сдаваться. Еще перед чемпионатом мира в Сайтаме появилась видеозапись, на которой Рика тренирует четверные сальхов и тулуп. В мае Кихира в интервью японской газете Daily Sports рассказала, что ее сальхов уже готов на 85%, а еще через пару недель появились видеозаписи ее программ на следующий сезон. И если в коротком прокате обошлось без сюрпризов (вероятно, в соревновательном варианте двойной аксель уступит место тройному, а вот с каскадом пока неопределенность), то в произвольной все серьезно.
Ее постановщиком стал американский хореограф Том Диксон. Он же ставил Рике прошлогоднюю «произволку» под музыку «Идеальный шторм», и эта программа многими экспертами признается одной из самых удачных постановок сезона-2018/19. Открывать программу будет четверной сальхов, а также каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Второй тройной аксель перейдет в конец проката и будет исполняться в бонусной зоне, двумя другими элементами с надбавками станут комбинация из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также сольный тройной риттбергер. Суммарно вся прыжковая заявка принесет ей более 60 баллов по базовой стоимости, 25 из которых дадут элементы в бонусе. На бумаге звучит угрожающе, однако не стоит забывать о том, что Рика не отличается психологической устойчивостью, и усложнение контента вряд ли сделает ее увереннее. Однако если она найдет подход к своим программам, быть ей в числе фаворитов.
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В декабре Елизавета отпразднует свое 23-летие. Для фигурного катания возраст более чем солидный. Сама спортсменка в шутку называет себя фигуристкой бальзаковского возраста, но при этом отмечает, что о завершении карьеры пока не задумывается. Более того, она планирует утяжелить свой и без того непростой технический контент.
Туктамышева стала одной из самых популярных фигуристок прошлого сезона. Ее имя мелькало как в спортивных, так и в светских сводках. Благо поводов для этого было предостаточно — вернувшийся тройной аксель (а точнее — два акселя, по одному в двух программах), золото + бронза этапов
В новом сезоне спортсменка намерена продолжить удивлять публику. Весной в интервью
В прошлом сезоне Туктамышева входила в тройку сильнейших фигуристок мира на взрослом уровне по базовой стоимости программ. Однако с приходом Трусовой и Щербаковой позиции Елизаветы слегка ухудшатся. И все же два трикселя в произвольной программе позволят ей сохранить место в мировом топ-5 по сложности контента, а это значит, что у нее будут шансы побороться за победу на каждом турнире.
«Фигурное катание не стоит на месте, нужно придумывать и пробовать
Спортсменка выбрала первый вариант. После завершения чемпионата мира — 2019 Медведева, ставшая на том турнире третьей, заявила, что планирует исполнять четверные сальхов и тулуп. Выбор сальхова видится весьма логичным — это любимый прыжок фигуристки, с ним у нее нет никаких проблем. На взрослом уровне она исполнила 26 тройных сальховов и не допустила на них ни единой помарки из категории тех, что заносятся в протокол. Кроме того, очевидно, что Медведева уже делала попытки исполнять его на тренировках в группе Тутберидзе. А вот с тулупом все сложнее — даже в прошлом сезоне у нее случались ошибки на этом прыжке. Вероятно, спортсменка сконцентрируется именно на сальхове, а тулуп пока останется в планах.
Интересно и то, вместо какого прыжка в произвольной программе (в короткой четверные запрещены) Евгения могла бы исполнять сальхов. Обычно фигуристы стараются заменять более простые элементы сложными, однако здесь ситуация немного другая. Тройной риттбергер должен остаться на месте — он у Медведевой получается на
И это тоже логично.
Отказаться от лутца спортсменка тоже не могла, так как все остальные тройные прыжки в ее программах и так используются максимально доступное количество раз. На самом деле чистый тройной лутц Евгении нужен, быть может, даже чуть больше сальхова. Хотя бы потому, что риск падения на тройном прыжке меньше, чем на четверном, а с тройным лутцем можно еще и составить дорогой каскад. К примеру, заменить тройной сальхов в ее комбинации с тройным риттбергером на лутц — получится «каскад Загитовой», принесший ей золото Олимпиады в Пхёнчхане.
Базовая стоимость лутца в три оборота — 5,90 балла, четверного сальхова — 9,70. В прошлом сезоне у Медведевой были одни из самых легких программ среди фигуристок
На данный момент одной из немногих фигуристок, не ставших ввязываться в эту гонку вооружений, является Загитова. Спортсменка приучила зрителей к техническим изыскам. Ее прыжки сами по себе не были откровением, но до нее мало кому удавалось соединить в прокатах все самое сложное, что было доступно в женской одиночке на тот момент (за исключением разве что тройного акселя), так что ее техническая заявка была передовой. Не инновационной, но от этого не менее грозной и впечатляющей.
Однако уже в прошлом сезоне необходимость улучшений стала очевидной. В короткой программе Алина
Тяжелое, хоть и наверняка приятное бремя чрезвычайно успешной карьеры не может не сказаться на подготовке к сезону. Вероятно, именно поэтому до сих пор ничего не известно о ее соревновательных программах.
Если ставить перед собой задачу выиграть все соревнования в нынешнем сезоне, Алине очевиднейшем образом нужны «ультра-си» хотя бы в произвольной программе. Из ее прошлогодней заявки попросту больше нечего выжать — она и так берет от нее максимум.
Единственное, что можно сделать в ее пределах, — перенести все три каскада в бонусную зону. Это даст Алине дополнительный балл по базовой стоимости и еще пару копеек с учетом GOE, однако разительно ничего не поменяется. В середине прошлого сезона Загитова разучивала четверной флип. Также в планах был четверной риттбергер, но уже весной спортсменка сообщила, что на данный момент «ультра-си» не тренирует. Так что есть вероятность, что новый сезон она начнет со старым техническим набором.
Ранее сама фигуристка неоднократно подчеркивала, что на текущий момент для нее главным является не сложность, а чистота катания. Наверное, в этой фразе кроется цель Алины в следующем сезоне. Сейчас она чемпионка всего и вся, вторая в истории фигуристка, выигравшая все крупные взрослые турниры. И вполне может позволить себе провести соревновательный год на тихой волне.
ЖУКОВ Владислав
Корреспондент спортивной редакции ТАСС