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27 июня, источник: Чемпионат.com

Что едят фигуристки и почему они такие худые?

Как Медведева пробовала есть цветы, Загитова перестала пить воду, а Липницкая довела себя до анорексии.

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При одном взгляде на точёные формы фигуристок в голове возникают мысли о бесконечных диетах, ограничениях, тренировках и преодолении себя. Лишние килограммы моментально сказываются на технике, поэтому эти девушки должны иметь невероятную силу воли, чтобы справляться с нагрузками. Рассказываем, чем питаются спортсменки, чтобы поддерживать идеальные фигуры, и как это сказывается на их здоровье.

Евгения Медведева

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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

Недавно в своём «инстаграме» Евгения Медведева выложила историю, в которой она ест цветы палочками для суши. «Диета. Четыре недели», — подписала девушка.
Действительно ли двукратная чемпионка мира питается исключительно растительностью? Конечно, не только цветами, но после того как Евгения переехала в Канаду, она увлеклась веганством и начала работать с диетологом.

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Её ежедневный рацион включает в себя три приёма пищи, причём ужин обязательно должен быть лёгким и не позже шести вечера. Диета чемпионки перед выступлениями исключает жирное, жареное и острое, поэтому перед Олимпиадой в Пхёнчхане Евгения обходилась пресным рисом.

Однако строгих запретов в питании фигуристки не очень много. Сама она признаётся, что не может жить без сладостей, поэтому перед тренировкой позволяет себе пару кусочков шоколада или мармелада. Ещё Медведева — поклонница Азии, поэтому не отказывает себе в супе том-ям, суши или японских чипсах.

Алина Загитова

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Алина Загитова — чемпионка мира!

У фигуристки Алины Загитовой, наоборот, немало строгих ограничений в питании. Она несколько раз выкладывала в соцсети фотографии своих завтраков — зачастую это овсянка с сухофруктами.

В гостях у «Вечернего Урганта» Алина рассказала: «В олимпийский сезон я взвешивалась три раза в день. Я пыталась держать вес. 100 грамм — уже критично. Было время, когда я так сильно заморочилась, что ограничила даже потребление воды. Перед взвешиванием пила глоток и выплёвывала».

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Однако вскоре она поняла, что важно поддерживать своё здоровье и не допускать фанатизма даже в этой теме. Сейчас Загитова ест часто, но в маленьких количествах.

Когда прибавляешь в весе, техника прыжка сразу меняется. Жир на руке вырос — уже не можешь прыгать. Подробнее на «Чемпионате»:

Когда прибавляешь в весе, техника прыжка сразу меняется. Жир на руке вырос — уже не можешь прыгать.
Алина Загитова

В награду за победу на Олимпиаде в Пхёнчхане Алина получила ещё один важный для неё приз — мороженое. Одно.

Елена Радионова

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Фигура Елены Радионовой регулярно вызывает у подписчиков вопросы, которые они не стесняются писать в комментариях: «Елена, не кажется ли вам, что вы не совсем в форме?». Спортсменка не обращает внимания на колкие замечания и даже делится секретами своего рациона. Диетолог разработал для фигуристки сбалансированное питание, которое позволяет ей оставаться энергичной в течение всего дня.

Наталья Забияко

«Инстаграм» Натальи Забияко практически можно назвать кулинарным. Фитнес-леди часто делится рецептами вкусных завтраков, выпечки и десертов. Здесь нашлось место и полезным блюдам, и «запрещёнке».

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В одном из интервью спортсменка рассказала: «Очень люблю готовить, но при этом я приверженец здорового питания, поэтому ищу полезные и вкусные рецепты. Многие заблуждаются, думая, что здоровая еда невкусная. Если подобрать нужный рецепт и правильно приготовить, блюдо принесёт не только пользу организму, но и огромное удовольствие. Сложных ограничений нет, просто есть продукты или блюда, например, фастфуд, которые я уже давно не употребляю и не испытываю ни малейшего желания. Когда начинаешь питаться правильно, со временем твой организм перестраивается на такой образ жизни и съесть что-то вредное даже не возникает желания».

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Олимпийская диета

Виктория Синицина

Виктория Синицина и вовсе испытывала жуткий страх перед весами. Перед взвешиваниями она снимала с себя заколки, цепочки и бежала в туалет, чтобы на экране ни в коем случае не появились лишние граммы.

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Девушка загоняла себя в тупик — взвешивалась несколько раз в день и контролировала каждый съеденный кусок, но вскоре поняла, что для здорового человека это ненормально. Теперь она следует правилу «хочется — съешь», но потребляет продукты в малых количествах.

Когда заканчивалась ледовая тренировка и наступал вечер, я надевала штаны, три кофты, а раз в неделю ещё и обматывала себя плёнкой и час непрерывно бежала. Устраивала себе жёсткую сушку.
Виктория Синицина

Юлия Липницкая

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Юлия Липницкая в необычной фотосессии

Особенно сложная и печальная история связана со стремительным похудением Юлии Липницкой. На фоне вечных ограничений вес фигуристки начал расти, что, конечно же, сказывалось и на технике катания. Помимо лёгкости она потеряла и «феноменальное вращение» в прыжках.

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Единственный выход — разумные ограничения и исключение из рациона огромного количества продуктов. Через несколько месяцев старые платья снова стали велики, их приходилось ушивать перед каждым выступлением. Сначала это казалось хорошим знаком — Юлия снова возвращается в свою форму как в жизни, так и на льду. Но вскоре стало понятно, что такое резкое похудение стало проблемой — врачи выявили анорексию. Девушка быстро потеряла не только вес, но и силы для катания и выполнения элементов. На этом ей в 2016 году пришлось завершить карьеру.

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