Туктамышева: Загитова немного стеснялась в Японии, я пыталась ее поддержать

«Я впервые в жизни принимала участие в гастролях в течение месяца. На мой взгляд, это была хорошая подготовка, потому что я каталась перед большой аудиторией и тренировалась каждый день. Мы откатали программу целиком. Вы не можете ошибиться или пропустить вращение — это было полезно. У меня была быстрая музыка, наверное, самая быстрая из всех на этом шоу. Сначала я очень уставала, но в конце тура легко откатала эту программу. Видимо, я пришла в форму», — цитирует Туктамышеву Golden Skate.