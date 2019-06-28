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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева: Загитова немного стеснялась в Японии, я пыталась ее поддержать

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что на первых порах олимпийская чемпионка Алина Загитова была очень застенчивой на шоу Fantasy on Ice в Японии.

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«Я впервые в жизни принимала участие в гастролях в течение месяца. На мой взгляд, это была хорошая подготовка, потому что я каталась перед большой аудиторией и тренировалась каждый день. Мы откатали программу целиком. Вы не можете ошибиться или пропустить вращение — это было полезно. У меня была быстрая музыка, наверное, самая быстрая из всех на этом шоу. Сначала я очень уставала, но в конце тура легко откатала эту программу. Видимо, я пришла в форму», — цитирует Туктамышеву Golden Skate.

«Было очень грустно прощаться. Я нашла новых друзей. Сначала Алина Загитова немного стеснялась, и я пыталась ее поддержать. В конце всё было хорошо, она со всеми общалась. Сатоко Мияхара — замечательная девушка. Мы много общались с ней, а также со Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевым», — добавила Туктамышева.

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