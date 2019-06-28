Российская фигуристка рассказала о «шквале негатива» из-за ошибки Загитовой
Российская фигуристка Елена Радионова в интервью
Российская фигуристка Елена Радионова в интервью
Радионова вспомнила, как во время трансляции, работая комментатором, увидела, что Загитова не докрутила один из прыжков, однако судьи отказались засчитать это за ошибку. «На меня вылился шквал негатива: “Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница”», — рассказала спортсменка.
Фигуристка отметила, что не обратила внимания на эти «глупости». Также она заявила, что комментарии от фанатов не заставили ее паниковать.
В ноябре 2018-го поклонники Загитовой ополчились на олимпийского чемпиона Максима Транькова, который заявил, что на Играх-2018 все поддерживали не ее, а Евгению Медведеву, в итоге ставшую второй. Транькову фанаты пожелали «умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть». Также травле подвергались Ирина Слуцкая и Елизавета Туктамышева.
Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, а спустя год победила на чемпионате мира. Спортсменке на данный момент 16 лет.