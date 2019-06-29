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13:32 (мск), источник: Газета.Ру

«Без жизни в глазах»: как звезды превращают детей в чемпионов и миллионеров

Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской зарабатывает миллионы на фотосессиях и выступает на 33-х шоу за три недели, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина выигрывает медали по плаванию и участвует в модных показах, а ребенок Тимати катается на серфе и выступает с отцом в Олимпийском. «Газета.Ru» рассказывает, как звездные дети сочетают спорт со множеством других активностей и зарабатывают огромные суммы еще до того, как пошли в первый класс.

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Источник: РИА "Новости"

Шестилетний фигурист, модель, инста-блогер

Пожалуй, самым раскрученным ребенком звезд на данный момент является шестилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской.

Мальчик профессионально занимается фигурным катанием в школе своего отца, и многочасовые тренировки уже дают свои плоды: ребенок уверенно исполняет двойной тулуп и аксель в полтора оборота, а также владеет вращениями сидя.

Плющенко отправляет сына на соревнования для детей более старшего возраста, и юный фигурист периодически возмущается из-за того, что ему приходится сложнее, чем конкурентам.

Однако олимпийский чемпион уже заявил, что в 14 лет его сын должен выступать на чемпионате мира среди юниоров и побеждать там.

Моя конечная цель — воспитать чемпиона. Жена не говорит, чтобы я был с сыном помягче. Наоборот, предлагает взяться за него пожестче.
Евгений Плющенко
олимпийский чемпион по фигурному катанию
Я очень хочу стать олимпийским чемпионом. Но папа больше, чем я, хочет, чтобы я стал олимпийским чемпионом.
Александр
сын Евгения Плющенко

Помимо выступлений на соревнованиях, ребенок уже активно зарабатывает на ледовых шоу, появляясь там вместе с отцом. Впервые он попробовал себя в этом амплуа уже в четыре года и отработал тур из 21-го выступления наравне со взрослыми.

«Как родилась идея задействовать ребенка? Мы просто увидели, что он хорошо катается, и захотели, чтобы он покатался перед всеми», — объяснила Рудковская.

С тех пор карьера младшего Плющенко в качестве шоумена пошла в гору. Так, продюсер рассказывала, что однажды мальчик принял участие в 33-х шоу за три недели.

Совсем недавно завершился очередной гала-концерт в японском Саппоро, где мальчик исполнял свою программу «Майкл Джексон».

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Но и это еще не все. Помимо профессионального спорта и выступлений на шоу, шестилетний фигурист занимается модельным бизнесом, зарабатывая на фотосессиях крупные суммы денег.

В инстаграме мальчика, который появился у него уже на 11-м месяце жизни и насчитывает 339 тысяч подписчиков, регулярно выкладывается реклама, а в профиле указано, что ребенок является амбассадором трех известных брендов — детской еды, одежды и игрушек. По словам Рудковской, он уже заработал около 10 млн рублей за счет этих контрактов.

Некоторые поклонники периодически укоряют звездных родителей за то, что они так активно нагружают ребенка, обвиняя их в желании заработать денег за счет сына.

К примеру, во время отдыха семьи на Мальдивах люди отмечали в комментариях, что младший Плющенко совсем не улыбается.

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«Бедный ребенок», «Ротик не улыбается», «Доколе будете мучить мальчика постановочными фото?», «Весь запуганный, взгляд печальный, без жизни в глазах, видно, что он хочет оттуда уйти и не возвращаться. Яна, подарите ребенку детство, или вам настолько мало денег?» — комментарии такого типа Рудковская регулярно получает в соцсетях.

Конечно, мне хочется порой пожалеть сына, но я этого не делаю. Если будешь его жалеть и показывать слабость, он никогда не станет чемпионом.
Яна Рудковская
продюсер

Кто еще из звездных детей пашет на трех фронтах?

Примерно такой же популярностью, как младший Плющенко, пользуются пятилетние двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Дочка звездной пары серьезно занимается плаванием и уже выступает на соревнованиях — Пугачева даже поздравляла ее в своем инстаграме с первой медалью.

Также девочка посещает уроки танцев и выполняет упражнения по импровизации под неожиданную музыку.

Кроме того, ребенок активно развивается и в сфере шоу-бизнеса. Так, девочка приняла участие в модном показе Галины Юдашкиной в качестве манекенщицы, а также снялась для лукбука коллекции.

Семилетняя дочь певицы Жасмин также прошествовала по подиуму на этом показе. Она на два года старше дочери Пугачевой, и у нее уже был опыт подобной работы на других мероприятиях.

У ребенка также есть свой инстаграм — правда, далеко не такой раскрученный, как у сына Плющенко. Там «всего» 24 тысячи подписчиков, так что девочка еще в начале своего пути.

Жасмин рассказывала, что дочь сама попросила ее завести этот аккаунт. Однако ведет его певица, о чем написано в профиле.

«Еще уговаривает создать канал на YouTube, но пока отнекиваюсь. Она яркая, интересная девочка, ей есть что сказать и показать миру», — отмечала артистка.

Ребенок Жасмин также профессионально занимается спортом. Недавно девочка заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, о чем певица сообщила в социальных сетях.

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Настоящим тружеником является пятилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой. Девочка занимается с репетиторами по английскому и русскому языкам, а также математике, превосходя по знаниям учеников начальной школы.

Что касается спорта, то больше всего времени ребенок уделяет плаванию, а также учится кататься на серфе в специальном бассейне, где искусственным образом создаются сильные волны.

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Кроме того, ребенок занимается полетами в аэротрубе, которые уже официально признаны отдельным видом спорта. Девочка мастерски направляет свое тело в нужную точку пространства в состоянии невесомости и пролетает в обручи. Ну и, конечно, куда же без серьезных занятий танцами в студии и публичных выступлений?

К шоу-бизнесу пятилетнюю девочку также подключают. Так, она снялась в клипе Тимати и вышла вместе с ним на сцену Олимпийского уже в три года.

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Примерно по такому графику живет большинство звездных детей — спорт, репетиторы, шоу, модные показы, у кого получилось — раскрученный инстаграм и реклама брендов. При этом редко кому из малышей стукнуло хотя бы семь лет.

Родители уверяют, что их чада сами испытывают большое желание неустанно заниматься саморазвитием под руководством репетиторов и тренеров и получают удовольствие от участия в светских мероприятиях.

Вполне возможно, что в некоторых случаях это действительно так. Тем не менее вопрос о том, кто получает больше удовольствия и выгоды от весьма загруженного графика ребенка дошкольного возраста, остается открытым.

Антон Борисов

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