Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная — в Японии. Они готовят уникальное вращение к новому шоу

Пока в фигурном катании идет межсезонье, в Японии продолжается череда ледовых шоу: после фантазий («Fantasy on ice») на лед выходят мечты («Dreams on ice»). Масштаб «Dreams on ice» несколько скромнее, перед японской публикой выступят всего семь участников: американцы Нэтан Чен и Винсент Чжоу, французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре, а также суперотряд Тутберидзе — Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.