Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная — в Японии. Они готовят уникальное вращение к новому шоу
Вместе с ними выступит гениальный Нэтан Чен.
Вместе с ними выступит гениальный Нэтан Чен.
Пока в фигурном катании идет межсезонье, в Японии продолжается череда ледовых шоу: после фантазий («Fantasy on ice») на лед выходят мечты («Dreams on ice»). Масштаб «Dreams on ice» несколько скромнее, перед японской публикой выступят всего семь участников: американцы Нэтан Чен и Винсент Чжоу, французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре, а также суперотряд Тутберидзе — Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.
В официальных программках к шоу Алина изображена в образе Кармен, Саша — в костюме к ее показательному номеру «Unstoppable», Аня — в кимоно для одноименной программы. У Алены же фотка самая несвежая — фотография с ее показательного номера на победном финале
Что именно фигуристки будут катать в Японии и сколько различных номеров покажут, пока неизвестно. По последней информации, Загитова перед одним из выходов на лед была в платье для «Призрака оперы», Трусова — в костюме для «Убить Билла», а Косторная каталась в образе вампирши Беллы.
Вообще, убийственная для всех соперников тройка ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная) в Японии практически всегда находится рядом друг с другом. Вот их победное вращение, которое фигуристки будут крутить после каждого триумфа.
Девушки зашли в один из магазинчиков.
А здесь Аня и Алена сфотографировались на фоне одной из японских достопримечательностей.
Между тем, до старта нового сезона осталось уже менее трех месяцев. Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная получили по два этапа