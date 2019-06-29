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13:45 (мск), источник: Sport24

Угроза для юниорок Тутберидзе: у 13-летней Лью из США 2 четверных лутца и 2 тройных акселя за прокат

У американки дикий потенциал.

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Нет такого турнира, где бы российские фигуристки доминировали мощнее, чем юниорская серия Гран-при. Наши девушки брали финал ЮГП девять последних турниров из девяти, завоевывали золото и серебро — шесть последних раз, весь подиум — два раза.

У этого вкусного торта приятной статистики есть и вишенка: все девять наших побед добыли девять разных фигуристок. По порядку — Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Евгения Медведева, Полина Цурская, Алина Загитова, Александра Трусова и Алена Косторная.

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Очередная серия ЮГП начнется уже в августе. Ждем побед россиянок с большим превосходством? На этот раз все будет по-другому.

Во-первых, Этери Тутберидзе выпустила во взрослые свое мощное трио — Трусову, Косторную и Щербакову, чуть ослабив юниорские позиции. Во-вторых, в серии дебютирует американка Алиса Лью. Ей всего 13, но она уже чемпионка США. Мы писали о юном таланте в январе.

Спустя полгода после победы на взрослом чемпионате страны мы вновь говорим об Алисе. На турнире Broadmoor Open в произвольной программе фигуристка удивила всех, выполнив два тройных акселя и два четверных лутца. Четверной лутц — самый сложный из всех возможных прыжков не только в женском, но и в мужском катании.

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Но есть проблемки. Первая: три из четырех элементов ультра-си выполнены с косяками.

— Тройной аксель — падение;.

— Четверной лутц в каскаде с двойным тулупом — недокрут на лутце;.

— Четверной лутц — недокрут.

Чистым получился только каскад тройной аксель + двойной тулуп. Все это зафиксировано в протоколе.

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Но в протоколе не отражен второй косяк. По правилам ISU, один и тот же четверной или тройной прыжок можно повторить за произвольную программу только два раза. Алиса сделала это трижды. Она исполнила два четверных лутца, два двойных акселя и два тройных лутца.

За последний тройной лутц она должна была получить ноль баллов, но местные судьи на американском турнире ей это простили. Странное решение, учитывая, что через пару месяцев ей выступать на серьезных международных стартах. ISU свои правила забудет вряд ли, поэтому Алисе стоит сказать, чтобы она немного перестроила выступление.

В короткой программе Алиса исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп. Падений нет, как и галочек в протоколе. Однако некоторые фанаты все же сомневаются в том, что Лью обошлась без недокрутов. По видео судить сложно.

Несмотря на очевидные проблемы с недокрутами, Алиса Лью — очень серьезный конкурент, который может впервые за десять лет отнять у нас золото финала ЮГП. Попробуют помешать ей это сделать девушки из юниорской сборной России: Камила Валиева, Виктория Васильева, Алена Канышева, Ксения Синицина, Анастасия Тараканова, Анна Тарусина.

Кроме Валиевой и Канышевой из учениц Тутберидзе на ЮГП могут выступить Дарья Усачева и Майя Хромых, которым уже исполнилось 13 лет. Состав на этапе будет известен после контрольных прокатов юниоров, который пройдет в начале августа.

Расписание юниорской серии Гран-при — 2019:

21.08 — 24.08 — Куршевель, Франция
28.08 — 31.08 — Лэйк Плэсид, США
04.09 — 07.09 — Рига, Латвия
11.09 — 14.09 — Челябинск, Россия
18.09 — 21.09 — Гданьск, Польша
25.09 — 28.09 — Загреб, Хорватия
02.10 — 05.10 — Энья, Италия
05.12 — 08.12 — финал Гран-При (юниоры и взрослые) — Турин, Италия

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