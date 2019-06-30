Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Загитова сейчас находится в Японии вместе с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Они принимают участие в ледовом шоу Dreams on Ice. Мероприятие проходит с 28 по 30 июня.
Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призер (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года.
Загитова и Трусова поиграли в мяч в перерыве шоу Dreams on ice.