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14:31 (мск), источник: Sport24

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате. Юката — это разновидность кимоно, которая используется как повседневная одежда.

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фотографий

Загитова сейчас находится в Японии вместе с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Они принимают участие в ледовом шоу Dreams on Ice. Мероприятие проходит с 28 по 30 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призер (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года.

Загитова и Трусова поиграли в мяч в перерыве шоу Dreams on ice.

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