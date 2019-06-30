Кто распускает слухи, что Алина Загитова может пропустить сезон
Российская чемпионка не собирается никуда уходить. Но
Российская чемпионка не собирается никуда уходить. Но
«Пропустить целый сезон — не лучший выбор для Загитовой», — сказал на днях олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. Звучит так, будто коллега по цеху обсуждает уже принятое решение 17-летней спортсменки. На деле же он просто комментирует слухи, под которыми нет никакого основания. Первым серьёзным стартом для Алины должен стать этап
Тогда откуда взялись слухи, что Загитова не будет кататься в следующем сезоне?
К концу июня далеко не все фигуристки анонсировали свои программы на будущий сезон. Не сделала этого и действующая чемпионка мира Алина Загитова. Отсутствие публичного объявления музыкальных композиций для новых номеров вовсе не означает, что работа над ними не ведётся, тем более что времени для подготовки к сезону ещё достаточно. Однако популярность Загитовой сейчас настолько велика, что даже отсутствие информации для болельщиков уже становится информационным поводом.
Вместо упорных тренировок на льду «Хрустального» Алина колесит по шоу в Японии, а о её новых программах ничего неизвестно. Этого оказалось достаточно, чтобы соорудить теорию о намерении Загитовой пропустить предстоящий сезон. Поклонники олимпийской чемпионки считают слухи происками конкурентов и требуют прекратить давить на их любимицу. Настойчивость, с которой Алину отправляют на пенсию, действительно наводит на мысль, что
Правда, непонятно и поведение тренеров Загитовой. Команда фигуристки продолжает молчать, и вот уже неправдоподобные слухи начинают всерьёз обсуждаться экспертами.
Фанаты Алины полностью полагаются на мудрость тренерского штаба и уверены, что у него всё под контролем. Поводов для паники пока действительно нет. Вполне возможно, что Загитова уже накатывает новые программы, а если и нет, то приступит к работе к ним в ближайшее время. Есть также вариант, при котором Алина оставит удачную короткую программу «Призрак оперы». Кстати, именно с ней она выступает на японских шоу. В общем ни одного серьёзного аргумента в пользу версии о пропуске сезона или даже его части нет.
Следующий сезон обещает настоящую революцию в женском фигурном катании. Во взрослых соревнованиях начнут выступать сразу три блестящие подопечные Этери Тутберидзе. Загитова уступает Александре Трусовой и Анне Щербаковой по сложности прыжков и ликвидировать это отставание может в первую очередь за счёт опыта и высокой второй оценки. Саше и Ане только предстоит завоевать расположение судей, но одного сезона для этого должно хватить. То есть уже через год бороться с более юными ученицами своего тренера Алине будет ещё тяжелее, а в случае пропуска целого сезона — практически нереально.
А самое главное — абсолютно непонятно, ради чего Алине стоит пропускать сезон? Если речь о проблемах со здоровьем, то вряд ли бы она после суперсложного сезона отправилась бы в азиатское турне. А жертвовать официальными стартами ради возможности заработать в шоу как минимум странно для действующей спортсменки. Так что болельщики Загитовой правы: тренерский штаб всё держит под контролем и знает, что делает.
Загитова никуда уходить не собирается. И для российского фигурного катания это отлично!
Алексей Адамов