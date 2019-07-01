Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно. Ее примеру последовали другие ученицы Тутберидзе
Любуемся красивыми фотками.
Любуемся красивыми фотками.
В марте Алина Загитова выиграла чемпионат мира в Японии, став в 16 лет обладательницей золотых медалей всех возможных крупных турниров. С того времени российская фигуристка заслуженно пользуется своей славой. Алина сходила на прямую линию с Владимиром Путиным, снялась в нескольких передачах, а также месяц гастролировала по Японии с шоу Fantasy on ice.
Конец июня — новый визит в Японию. 28, 29 и 30 числа там проходило шоу Dream On Ice. В последний день мероприятия Загитова облачилась в юкату — традиционную японскую одежду.
Юката — повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Им пользуется почти каждый японец, оно предназначена для ношения после ванны, но его надевают и на прогулки.
Увидеть человека в этом халате на улице — не редкость, особенно в жаркие летние месяцы. Кроме того, юката входит в стандартный набор постельного белья, которые предоставляют постояльцам японских гостиниц.
Халат носят как мужчины, так и женщины. Кроме Загитовой в юкату облачились ее партнерши по тренировкам у Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Равно как и все участники шоу.
Облачение в юкату — привычное дело для фигуристов. Алина уже надевала легкий вариант кимоно ровно год назад.
После фотосессии в юкатах участников ледового шоу ждал прощальный ужин. Фотографии с мероприятия выложил к себе в инстаграм спортивный агент Ари Закарян.
Следующее публичное мероприятие с участием Загитовой пройдет в Москве. Алина станет специальным гостем Московского международного фестиваля «Сабантуй-2019», который пройдет уже 6 июля 2019 на территории
Спустя месяц олимпийская чемпионка вновь отправится в Японию. В конце июля ее ждет шоу The Ice, которое примут Осака, Ниигата и Нагоя.
Загитова пока не объявила программы на новый сезон, чем немного пугает болельщиков. Однако Алина вошла в состав сборной России на следующий сезон и попала в заявку на два этапа