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1 июля, источник: Sport24

Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно. Ее примеру последовали другие ученицы Тутберидзе

Любуемся красивыми фотками.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В марте Алина Загитова выиграла чемпионат мира в Японии, став в 16 лет обладательницей золотых медалей всех возможных крупных турниров. С того времени российская фигуристка заслуженно пользуется своей славой. Алина сходила на прямую линию с Владимиром Путиным, снялась в нескольких передачах, а также месяц гастролировала по Японии с шоу Fantasy on ice.

Конец июня — новый визит в Японию. 28, 29 и 30 числа там проходило шоу Dream On Ice. В последний день мероприятия Загитова облачилась в юкату — традиционную японскую одежду.

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Юката — повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Им пользуется почти каждый японец, оно предназначена для ношения после ванны, но его надевают и на прогулки.

Увидеть человека в этом халате на улице — не редкость, особенно в жаркие летние месяцы. Кроме того, юката входит в стандартный набор постельного белья, которые предоставляют постояльцам японских гостиниц.

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Халат носят как мужчины, так и женщины. Кроме Загитовой в юкату облачились ее партнерши по тренировкам у Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Равно как и все участники шоу.

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Облачение в юкату — привычное дело для фигуристов. Алина уже надевала легкий вариант кимоно ровно год назад.

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После фотосессии в юкатах участников ледового шоу ждал прощальный ужин. Фотографии с мероприятия выложил к себе в инстаграм спортивный агент Ари Закарян.

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Следующее публичное мероприятие с участием Загитовой пройдет в Москве. Алина станет специальным гостем Московского международного фестиваля «Сабантуй-2019», который пройдет уже 6 июля 2019 на территории музея-заповедника «Коломенское».

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Спустя месяц олимпийская чемпионка вновь отправится в Японию. В конце июля ее ждет шоу The Ice, которое примут Осака, Ниигата и Нагоя.

Загитова пока не объявила программы на новый сезон, чем немного пугает болельщиков. Однако Алина вошла в состав сборной России на следующий сезон и попала в заявку на два этапа Гран-при. Она должна выступить во Франции и Японии.

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