Не видать золота Игр: кто уничтожит гениев Тутберидзе

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Анонимный донор яйцеклетки и суррогатная мать

Алиса Лью родилась в начале августа 2005 года в Кловисе, штат Калифорния. Ее семья является мигрантами из китайской провинции Сычуань, откуда ее отец Артур приехал в 25-летнем возрасте для получения образования. В семье Артура Лью сразу пять детей — два сына и три дочери, причем Алиса является старшей. Особенность девочки в том, что имя ее матери неизвестно. Спортсмена была зачата с помощью анонимного донора, предоставившего яйцеклетку, а также рождена от суррогатной матери.

В самом раннем детстве Алиса была отдана в китайскую школу Окленда, но вместо занятий искусством увлеклась фигурным катанием. Так, в пять лет она встала на коньки, а ее первым тренером стала Лаура Липецки, под руководством которой юная спортсменка занимается до сих пор.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx2mlVlH6Wj/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx2mlVlH6Wj/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Из-за фигурного катания и напряженного в связи со спортом и соревнованиями графика Алиса была вынуждена перейти на домашнее обучение: школу девушка стала посещать слишком редко. Подобная история однажды коснулась и другого американского фигуриста из Калифорнии, чья семья также является выходцами из Китая, Винсента Чжоу.

В первое время Лью каталась в общей группе. Однако позднее, когда хореограф фигуристки Синди Стюарт разглядела в спортсменке выдающийся талант, тренерский штаб Алисы принял решение перевести ее на индивидуальные занятия.

Разнесла всех без тройного акселя

Первым турниром для Лью стало первенство США среди юниоров в 2015 году. Для себя американка стартовала с неплохим результатом, заняв седьмое место. Через год Алиса дебютировала на чемпионате США в разряде Intermediate, выполнив в короткой программе два тройных сальхова, один из которых был сделан в каскаде с двойным тулупом. В конечном итоге она и стала победительницей соревнований в своей возрастной категории. Спустя еще один год американка усложнила свою программу, добавив каскад тройной лутц + тройной тулуп, однако из-за недокрута в прыжке довольствовалась лишь четвертым местом на национальном чемпионате. Но громко заявила о себе Лью в сезоне-2017/18.

Тогда на чемпионате США среди юниоров она завоевала золотую медаль, набрав в общей сумме 184,16 балла, при этом обойдясь в своей программе без тройного акселя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfi2MSglQKG/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfi2MSglQKG/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bfi2MSglQKG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alysa Liu (@alysaxliu)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-23T15:37:11+00:00">23 Фев 2018 в 7:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ее арсенал тогда входили двойной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц, а также еще один тройной лутц в комбинации с тройным тулупом. В то же время Алиса считала необходимостью выучить аксель в три оборота. Сделать это удалось в следующем сезоне, когда американка выиграла абсолютно все соревнования, участие в которых она приняла: от Азиатского открытого первенства до взрослого чемпионата США.

В общей сумме Лью набрала 217,51 балла, опередив даже таких звездных и мощных американок, как Брэди Теннелл и Мэрайю Белл, занявших второе и третье места соответственно.

Угроза для Тутберидзе

Уже сейчас об Алисе Лью говорят как о чемпионке зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. По потенциалу американка превосходит всех российских звезд женского одиночного катания: как Елизавету Туткамышеву с Алиной Загитовой, так и уже бывших юниорок группы Этери Тутберидзе Анну Щербакову, Александру Трусову и Алену Косторную, которые со следующего сезона дебютируют на взрослом уровне.

В своем арсенале Щербакова и Трусова имеют четверные лутц и тулуп. Осознавая уровень конкуренции, прыжок в четыре оборота намерена выучить и Лью.

На минувшем турнире Broadmoor Open в США Алиса уже предприняла попытку выполнить четверной прыжок. И не один: 13-летняя фигуристка прыгнула два лутца в четыре оборота, а также два тройных акселя. Однако лутцы были сделаны с недокрутом — на втором прыжке Лью и вовсе неудачно приземлилась, — а с тройного акселя она упала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzKhlY-nLAz/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzKhlY-nLAz/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzKhlY-nLAz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alysa Liu fan page (@alysa_liu_fp)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-26T07:23:28+00:00">26 Июн 2019 в 12:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Преимуществом для Лью должен стать ее возраст. По базовым компонентам короткой и произвольных программ она является одной из самых лучших в мире. В технической базе она едва уступает японке Рике Кихире, а также немного недостает до Трусовой и Щербаковой, однако Кихира уже вовсю соревнуется на взрослом уровне, а две россиянки имеют богатый опыт выступлений среди юниоров на международной арене. Лью же предстоит только столкнуться с этим.

Сейчас американской звезде есть 13 лет, а это значит, что в следующем сезоне она будет допущена до юниорских этапов Гран-при. Там же выступит и еще один талант из группы Тутберидзе Камила Валиева. И именно этим двум фигуристкам пророчат главное соревнование за золото Олимпиады-2022.