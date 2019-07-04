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12:26 (мск), источник: Sport24

Фигуристы, которые могли выступать за Россию, но уехали в Америку

Их очень много.

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Алексей Красножон, 19 лет

Питерский фигурист, сын известного хирурга-онколога Дмитрия Красножона начинал в группе Алексея Мишина. Не задалось. Леша получил травму спины и потерял надежду попасть в сборную России.

В 14 лет он переехал в США, где начал заниматься с Питером и Дарлин Кейн. Результаты росли медленно, но росли. Спустя год после он стоял на подиуме этапа юниорского Гран-при, спустя два — попал в финал серии, спустя три — стал ее победителем. Вообще, 2017-й пока остается самым удачным годом в карьере Алексея. Кроме декабрьской победы в финале ЮГП, в январе он стал чемпионом США среди юниоров, а осенью выиграл два этапа серии.

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В 2018-м году Красножон должен был стать чемпионом мира среди юниоров. Алексей лидировал после короткой программы, но в произвольной неудачно приземлился на четверном сальхове, который не делал до этого. В итоге травма, снятие с турнира и долгое восстановление длиною в четыре месяца.

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Перед прошлым сезоном Красножон сменил тренеров, переехав к русским специалист Алексею и Ольге Летовым. Фигурист отмечал, что с ними ему будет проще запрыгать четверные. Но первый сезон во взрослых не получился. На этапах Гран-при он был седьмым и восьмым.

Относительных успех случился на взрослом чемпионате США — пятое место позади Нэтана Чена, Винсента Чжоу, Джейсона Брауна и чемпиона мира среди юниоров — 2019 Томоки Хиваташи.

Не отобравшись на взрослый ЧМ, Алексей поехал на юниорский, где занял лишь 11-е место. Красножон лишь однажды попробовал исполнить четверной. В произвольной программе он зашел на тулуп, но недокрутил его и упал.

В новом сезоне он получил лишь один этап взрослого Гран-при. Алексей приедет в Москву. Несмотря на русские корни, фигурист считает себя больше американцем.

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В США я наконец-то начал думать сам. В России просто говорили: «Сделай это и это», иногда не хочется это делать, потому что не понимаешь зачем. А в Америке я понял, зачем делаю это. Сейчас я уже американец, потому что меня постоянно окружает американская культура, но, думаю, часть русской культуры во мне осталась. Хочу сказать, что теперь я уже больше американец, чем русский.
Алексей Красножон
американский фигурист
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Стивен Гоголев, 14 лет

Стивен родился в Торонто в русской семье. Его родителей зовут Игорь и Ирина. В детстве Стивен (или Степан, как вам удобно) жил на две страны. А свои первые шаги в фигурном катании он сделал именно в России.

Гололев начал заниматься в Екатеринбурге в ДЮСШ № 8 «Локомотив». В этой же школе, кстати, когда начинал и Максим Ковтун. Степан тренировался в России три года, даже выиграл бронзу на зональном первенстве России.

Однако в девятилетнем возрасте Гоголев вернулся в Канаду, присоединившись к знаменитому «Крикет-клабу», где сейчас работают Юдзуру Ханю и Евгения Медведева. В десять лет Стивен крутил тройной аксель, в 11 — четверной сальхов.

Сейчас ему 14 и он — один из самых талантливых юниоров планеты. В прошлом сезоне Гоголев дебютировал на юниорском уровне и сходу выиграл финал Гран-при. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка — лутц, тулуп и сальхов. Победить с большим отрывом ему не помешало даже падение на лутце.

Русский канадец стал самым юным победителем данного турнира (13 лет и 351 день). Ранее рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю (14 лет и 362 дня).

На взрослом чемпионате Канаде он взял серебро, уступив только Наму Нгуену. Юниорский мир был не таким удачным как серия Гран-при. Там Стив остался пятым, потому что слишком много косячил — прыгнул двойной лутц вместо четверного и упал с тройного акселя в произвольной программе.

В это межсезонье Гоголев решился на смелый шаг. Он оставил «Крикет-клаб» и отправился тренироваться в Калифорнию к Рафаэлю Арутюняну. И вот уже несколько месяцев новый звездный партнер по клубу у Стивена не Ханю, а двукратный чемпион мира Чен.

Эндрю Торгашев, 18 лет

Его родители брали медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию — 1987. Отец — серебро в парах, мать — золото в танцах на льду. Карьера обоих длилась недолго. Фигуристы перебрались в США, где в 2000 году у них родился сын.

Эндрю Торгашев на протяжении всей карьеры жил с родителями и тренировался в родном Колорадо, а мама вообще до сих пор является его хореографом.

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В 2015 году фигурист добился своего главного успеха — выиграла юниорский чемпионат США. Однако развить его он не смог из-за перелома лодыжки. Торгашев не выступал целый год. Восстановление было долгим, но спортсмен вернулся на крепкий уровень.

В прошлом сезоне он победил на юниорском этапе Гран-при в Литве, но из-за травмы пальца ноги снялся с финала. Это решение подарило золото Гоголеву, который изначально был первым запасным. На взрослом чемпионате США — 2019 Торгашев занял седьмое место. Это лучший результат в его карьере.

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В дальнейшем Эндрю имеет хорошие пробиться в сборную страны, но нужно усложнятся. Из четверных прыжков он владеет только тулупом. Хотя Джейсон Браун спокойно представляет США на международных турнирах и без этого.

Максим Наумов, 18 лет

Еще один сын прославленных фигуристов. Вадим Наумов и Евгения Шишкова выступали вместе в парном катании, выиграли чемпионат мира-1994, брали бронзу в 93-м и серебро в 95-м. В сезоне 1995/96 пара победила в финале Гран-при. На Олимпиадах они занимали пятое и четвертые места.

Еще в 90-х дуэт перебрался в США и занялся тренерской деятельностью из-за отсутствия условий в России.

Максим Наумов выиграл бронзу на юниорском чемпионате США — 2018.

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В нынешнем сезоне он должен был выступать в юниорской серии Гран-при, но пропустил год из-за травмы. Однако шансы повторить блестящую карьеру родителей он еще не потерял. Сейчас Максим восстановился и готовится к новому сезону. А его родители отмечают, что, несмотря на долгую жизнь и работу в США, они все равно останутся русскими.

Роман Садовский, 20 лет

Роман родился в Торонто в семье украинских эмигрантов. Его сложно считать русским или даже украинцем, однако фигурист может немного говорить на этих двух языках. Садовский был хорош на юниорском уровне — две победы на этапах Гран-при и два выхода в финал серии.

Переход во взрослые Роме дался тяжело. После выхода из юниоров он провел два сезона. Итоги неутешительны: ни одной победы, 10 и 12-е места на этапах Гран-при и две седьмых позиции на чемпионате Канады. Садовский даже пробовал свои силы у Брайана Орсера. Однако после года работы в «Крикет-клабе» канадец вернулся к Гжегожу Филиповскому и Трейси Уэйнман.

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Романа подводит стабильность. На чемпионате Канады — 2019 он заявил в произвольную программу три четверных прыжка: два сальхова и тулуп. Их он исполнил (пусть и с недокрутами), зато упал с тройной акселя и тройного лутца, а также сделал «бабочку» на еще одном трикселе.

Куда большего внимания заслуживает музыкальное сопровождение. Садовский катался под микс из саундтрека к «Списку Шиндлера» и прелюдии до-диез минор Рахманинова.

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А еще Садовский ведет свой влог. У фигуриста есть канал на ютубе, где он рассказывает о свое жизни и делится мнением на самые горячие темы. Здесь он в рамках ответов на вопросы подписчиков рассуждает на тему четверных прыжков у молодых фигуристок:

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Здесь тренирует детей.

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А здесь сделал сюрприз своей девушке.

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Сейчас Садовскому 20 лет, и он не планирует сдаваться. В новом сезоне он впервые в карьере получил сразу два этапа Гран-при. Роман выступит на Skate Canada и в Японии.

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