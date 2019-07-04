Фигуристы, которые могли выступать за Россию, но уехали в Америку

Алексей Красножон, 19 лет

Питерский фигурист, сын известного хирурга-онколога Дмитрия Красножона начинал в группе Алексея Мишина. Не задалось. Леша получил травму спины и потерял надежду попасть в сборную России.

В 14 лет он переехал в США, где начал заниматься с Питером и Дарлин Кейн. Результаты росли медленно, но росли. Спустя год после он стоял на подиуме этапа юниорского Гран-при, спустя два — попал в финал серии, спустя три — стал ее победителем. Вообще, 2017-й пока остается самым удачным годом в карьере Алексея. Кроме декабрьской победы в финале ЮГП, в январе он стал чемпионом США среди юниоров, а осенью выиграл два этапа серии.

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В 2018-м году Красножон должен был стать чемпионом мира среди юниоров. Алексей лидировал после короткой программы, но в произвольной неудачно приземлился на четверном сальхове, который не делал до этого. В итоге травма, снятие с турнира и долгое восстановление длиною в четыре месяца.

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Перед прошлым сезоном Красножон сменил тренеров, переехав к русским специалист Алексею и Ольге Летовым. Фигурист отмечал, что с ними ему будет проще запрыгать четверные. Но первый сезон во взрослых не получился. На этапах Гран-при он был седьмым и восьмым.

Относительных успех случился на взрослом чемпионате США — пятое место позади Нэтана Чена, Винсента Чжоу, Джейсона Брауна и чемпиона мира среди юниоров — 2019 Томоки Хиваташи.

Не отобравшись на взрослый ЧМ, Алексей поехал на юниорский, где занял лишь 11-е место. Красножон лишь однажды попробовал исполнить четверной. В произвольной программе он зашел на тулуп, но недокрутил его и упал.

В новом сезоне он получил лишь один этап взрослого Гран-при. Алексей приедет в Москву. Несмотря на русские корни, фигурист считает себя больше американцем.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bv2VZgRH7sx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alex Krasnozhon (@akrasnozhon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-04T21:37:44+00:00">4 Апр 2019 в 2:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В США я наконец-то начал думать сам. В России просто говорили: «Сделай это и это», иногда не хочется это делать, потому что не понимаешь зачем. А в Америке я понял, зачем делаю это. Сейчас я уже американец, потому что меня постоянно окружает американская культура, но, думаю, часть русской культуры во мне осталась. Хочу сказать, что теперь я уже больше американец, чем русский. Алексей Красножон американский фигурист

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuCouJdgicV/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuCouJdgicV/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuCouJdgicV/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alex Krasnozhon (@akrasnozhon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-18T23:14:41+00:00">18 Фев 2019 в 3:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стивен Гоголев, 14 лет

Стивен родился в Торонто в русской семье. Его родителей зовут Игорь и Ирина. В детстве Стивен (или Степан, как вам удобно) жил на две страны. А свои первые шаги в фигурном катании он сделал именно в России.

Гололев начал заниматься в Екатеринбурге в ДЮСШ № 8 «Локомотив». В этой же школе, кстати, когда начинал и Максим Ковтун. Степан тренировался в России три года, даже выиграл бронзу на зональном первенстве России.

Однако в девятилетнем возрасте Гоголев вернулся в Канаду, присоединившись к знаменитому «Крикет-клабу», где сейчас работают Юдзуру Ханю и Евгения Медведева. В десять лет Стивен крутил тройной аксель, в 11 — четверной сальхов.

Сейчас ему 14 и он — один из самых талантливых юниоров планеты. В прошлом сезоне Гоголев дебютировал на юниорском уровне и сходу выиграл финал Гран-при. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка — лутц, тулуп и сальхов. Победить с большим отрывом ему не помешало даже падение на лутце.

Русский канадец стал самым юным победителем данного турнира (13 лет и 351 день). Ранее рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю (14 лет и 362 дня).

На взрослом чемпионате Канаде он взял серебро, уступив только Наму Нгуену. Юниорский мир был не таким удачным как серия Гран-при. Там Стив остался пятым, потому что слишком много косячил — прыгнул двойной лутц вместо четверного и упал с тройного акселя в произвольной программе.

В это межсезонье Гоголев решился на смелый шаг. Он оставил «Крикет-клаб» и отправился тренироваться в Калифорнию к Рафаэлю Арутюняну. И вот уже несколько месяцев новый звездный партнер по клубу у Стивена не Ханю, а двукратный чемпион мира Чен.

Эндрю Торгашев, 18 лет

Его родители брали медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию — 1987. Отец — серебро в парах, мать — золото в танцах на льду. Карьера обоих длилась недолго. Фигуристы перебрались в США, где в 2000 году у них родился сын.

Эндрю Торгашев на протяжении всей карьеры жил с родителями и тренировался в родном Колорадо, а мама вообще до сих пор является его хореографом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxXt87dlPXa/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxXt87dlPXa/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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В 2015 году фигурист добился своего главного успеха — выиграла юниорский чемпионат США. Однако развить его он не смог из-за перелома лодыжки. Торгашев не выступал целый год. Восстановление было долгим, но спортсмен вернулся на крепкий уровень.

В прошлом сезоне он победил на юниорском этапе Гран-при в Литве, но из-за травмы пальца ноги снялся с финала. Это решение подарило золото Гоголеву, который изначально был первым запасным. На взрослом чемпионате США — 2019 Торгашев занял седьмое место. Это лучший результат в его карьере.

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В дальнейшем Эндрю имеет хорошие пробиться в сборную страны, но нужно усложнятся. Из четверных прыжков он владеет только тулупом. Хотя Джейсон Браун спокойно представляет США на международных турнирах и без этого.

Максим Наумов, 18 лет

Еще один сын прославленных фигуристов. Вадим Наумов и Евгения Шишкова выступали вместе в парном катании, выиграли чемпионат мира-1994, брали бронзу в 93-м и серебро в 95-м. В сезоне 1995/96 пара победила в финале Гран-при. На Олимпиадах они занимали пятое и четвертые места.

Еще в 90-х дуэт перебрался в США и занялся тренерской деятельностью из-за отсутствия условий в России.

Максим Наумов выиграл бронзу на юниорском чемпионате США — 2018.

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В нынешнем сезоне он должен был выступать в юниорской серии Гран-при, но пропустил год из-за травмы. Однако шансы повторить блестящую карьеру родителей он еще не потерял. Сейчас Максим восстановился и готовится к новому сезону. А его родители отмечают, что, несмотря на долгую жизнь и работу в США, они все равно останутся русскими.

Роман Садовский, 20 лет

Роман родился в Торонто в семье украинских эмигрантов. Его сложно считать русским или даже украинцем, однако фигурист может немного говорить на этих двух языках. Садовский был хорош на юниорском уровне — две победы на этапах Гран-при и два выхода в финал серии.

Переход во взрослые Роме дался тяжело. После выхода из юниоров он провел два сезона. Итоги неутешительны: ни одной победы, 10 и 12-е места на этапах Гран-при и две седьмых позиции на чемпионате Канады. Садовский даже пробовал свои силы у Брайана Орсера. Однако после года работы в «Крикет-клабе» канадец вернулся к Гжегожу Филиповскому и Трейси Уэйнман.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhsp-izDQsk/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bhsp-izDQsk/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bhsp-izDQsk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Roman Sadovsky (@roman_sadovsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-18T04:05:38+00:00">17 Апр 2018 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Романа подводит стабильность. На чемпионате Канады — 2019 он заявил в произвольную программу три четверных прыжка: два сальхова и тулуп. Их он исполнил (пусть и с недокрутами), зато упал с тройной акселя и тройного лутца, а также сделал «бабочку» на еще одном трикселе.

Куда большего внимания заслуживает музыкальное сопровождение. Садовский катался под микс из саундтрека к «Списку Шиндлера» и прелюдии до-диез минор Рахманинова.

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А еще Садовский ведет свой влог. У фигуриста есть канал на ютубе, где он рассказывает о свое жизни и делится мнением на самые горячие темы. Здесь он в рамках ответов на вопросы подписчиков рассуждает на тему четверных прыжков у молодых фигуристок:

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Здесь тренирует детей.

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А здесь сделал сюрприз своей девушке.

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