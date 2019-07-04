«Шутили, что я внучка Мишина». Чемпионы мира среди юниоров выходят на взрослый уровень
Вчерашним юниорам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову по силам стать открытием нового сезона.
Вчерашним юниорам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову по силам стать открытием нового сезона.
Ситуация, когда юниорское парное катание в России существовало само по себе — для побед на локальных соревнованиях, а не для воспитания резерва, — уже в прошлом. Группа тренеров Дюдмилы и Николая Великовых растит фигуристов с малых лет до самого высокого уровня.
Их ведущая пара Мишина — Галлямов задержалась на год в юниорах, чтобы завершить эту ступень титулом чемпионов мира. Анастасия и Александр выиграли все молодежные старты сезона и теперь готовы бороться за лидерские позиции на взрослом уровне.
«Матч ТВ» встретился с юными фигуристами во время их сиесты между тренировками и узнал:
— В минувшем сезоне вы были однозначными лидерами в юниорском парном катании. Какой этап запомнился в большей степени?
— Конечно, мы радовались каждой медали, особенно в финале
— Почему так получалось, что на многих стартах вы делали ошибки именно в короткой программе?
— Для нас это тоже удивительно, ведь мы ее чаще накатывали на тренировках, чтобы получить изначальный отрыв в оценке. Возможно, «с нуля» психологически сложнее кататься. Перед произвольной программой уже можно оценить и свой потенциал, и форму соперников. Небольшое отставание в баллах всегда дает стимул показать свой максимум.
— Соревнования
— Это ведь был не первый такой уникальный состав финала. В 2016 году тоже собралось пять российских пар и одна чешская. Нам было легче кататься со своими товарищами по команде, обстановка была разряжена. Мы даже шутили, что юниорским парам не надо теперь участвовать в первенстве России в Перми, — на канадском льду уже разыграли медали.
— Где поддержка зрителей чувствуется сильно всего?
— Особенно ощутили ее как раз в Ванкувере. В Канаде очень любят фигурное катание, поэтому стадион был полон. На чемпионате мира в Загребе зрителей было гораздо меньше, но российских болельщиков все равно видели. Особенно приятно знать, что на соревнованиях присутствуют зрители, которые болеют именно за нашу пару. Поклонники иногда балуют интересными подарками. Например, в прошлом году они подготовили куклы ручной работы, очень похожие на нас.
— Титул чемпионов мира среди юниоров, полученный в Загребе, помогает или давит?
— Мы отпраздновали его на пьедестале, и все. Теперь продолжаем работать коньком, чтобы идти к новым целям. Та победа уже пройденный этап, но она очень полезна с практической точки зрения: дала право на участие в двух этапах
— Вы больше трех месяцев не выступаете перед публикой. Скучаете по турнирам? У многих артистов и спортсменов зависимость от соревновательного адреналина.
— Пока не скучаем. В отпуске мы хорошо отдохнули. Затем много работали над новыми программами, которые покажем уже в августе. Летом работа построена несколько иначе, нежели в течение сезона. В июне мы провели традиционный сбор в Сочи с упором на общефизическую подготовку, занимались с тренером сборной России. Каждый день солнце и море восстанавливали наши силы.
— В новом сезоне вы переходите на взрослый уровень в фигурном катании. Чем он глобально и в деталях отличается юниорского?
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— С вами в одной группе тренируются еще две замечательные пары, которые в этом сезоне остаются в юниорах (Костюкович — Ялина и Ахантьева — Колесов). Они займут лидерские позиции после вашего ухода?
— Шансы все есть. Их основные соперники — пермские и московские фигуристы. Важно, чтобы ребята хорошо зарекомендовали себя на контрольных прокатах перед началом сезона. Мы, конечно же, будем болеть за своих друзей по команде.
— Система подготовки к взрослому сезону
— Сейчас мы уделяем больше внимания скольжению, «химии» между партнерами. Важно показывать на льду не только отличную технику, но и делать это так, словно мы — единый организм. Тогда в будущем повысится наша оценка за компоненты.
— Какие ставите цели на свой первый взрослый сезон?
— Исполнять обе программы так, как мы планируем, чтобы все было чисто и с душой. Также подтянуть хореографию, вторую оценку. Самые важные старты — этапы
— Сколько у вас планируется стартов? В сезоне-2017/18 я насчитала целых тринадцать.
— Нашу новоиспеченную пару тогда не отправили на этапы
— Расскажите о новых программах, хотя бы о выбранном стиле.
— Произвольную мы оставили ту же — «Мастер и Маргарита». Но усложнили почти все заходы на элементы. В короткой программе будет сильная трагическая музыка. Над показательным номером еще думаем.
— Вам ближе классика или современная музыка?
Александр: — Я больше привык к классике, где надо показывать яркие эмоции. Помню, когда нам поставили программу под «Party like a Russian» Робби Уильямса, я долго не мог ее понять. И только во втором сезоне прочувствовал музыку.
Анастасия: — Люблю все время менять стили, чтобы открывать в себе
— Что лучше — выступать первыми или последними в разминке?
— В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Раньше мы почти всегда выступали в конце, видели результат соперников и настраивались соответствующе. А в прошедшем сезоне чаще выпадал первый стартовый номер, и мы привыкли к такому режиму. Хорошо то, что мышцы разогреты после разминки, меньше нервного ожидания и ненужной аналитики. Когда потом на первенстве России выступали последними, очень устали ждать. Так что, наверное, лучше кататься в числе первых, главное — в последней (самой сильной. — «Матч ТВ») разминке.
— На последнем ЧМ меня покорила произвольная программа китайского дуэта Вэнцзинь Суй — Кон Хань. Хореограф Лори Николь многое взяла из танцев на льду. Вроде катается спортивная пара, но с танцевальной грацией и красотой линий. Возможно ли соединить на льду парное катание и танцы? Не шоу, где вчерашние парники танцуют вместо прыжков, а чтобы это было в соответствии со спортивными требованиями.
— Не только возможно, но и нужно это делать. Сейчас парники используют некоторые танцевальные поддержки «до плеча». У нас есть идея одной такой поддержки — комбинации парного элемента и танцорского. Мы попробуем ее в показательном номере, а потом, возможно, и на соревнованиях. Нам в этом смысле очень помогает хореограф Денис Лунин — он сам раньше выступал в танцах на льду.
— Кто ваши главные соперники на ближайшую перспективу?
— Прежде всего ребята из родной сборной, у нас ведь сильные пары. Но мы видели и состав участников на этапы
— За кого будете болеть в других видах?
Анастасия: — За Мишу Коляду и Аню Щербакову. Также хочется, чтобы Женя Медведева и Алина Загитова сохранили свои позиции и не потерялись на фоне новых сил.
Александр: — Женское одиночное катание в последние годы помолодело, столько наших девочек катаются на высоком уровне! Думаю, сейчас будут доминировать ученицы Этери Тутберидзе. В танцах мне нравятся американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донахью, а также наши две ведущие пары. Очень интересно наблюдать за их конкуренцией: выигрывает то одна, то другая.
— Фигурное катание движется вперед, хрупкие девочки прыгают четверные и аксели в 3,5 оборота. А вы готовы учить четверной выброс?
— Конечно, мы хотим усложняться. Сейчас учим новые элементы, более опасные. Не факт, что мы покажем их в этом сезоне. Но тренируем, чтобы в будущем могли в любой момент вставить сложный элемент в выступление на
— Что самое важное в прыжке и выбросе: правильно сделать заход или вовремя раскрыться?
— Важен весь сценарий: начало — исполнение — финал. Это как формула в физике: если на
— Недавно ваш тренер Людмила Великова сказала, что посылает вашу пару на амбразуру. Что она имела в виду?
— По итогам последнего чемпионата России мы пятая пара страны. Значит, от нас не ждут высоких результатов. С большинством соперников будем соревноваться впервые. Судьи станут к нам присматриваться, изучать. Конечно, в непривычной обстановке тяжело, но мы справимся.
— Не жалко проводить много времени на холодном катке в такую теплую погоду? Тем более в обычно дождливом и ветреном Петербурге.
— У нас сейчас хорошее расписание: начинаем тренировки в 10:30, после трехчасового перерыва снова лед, и в шесть вечера мы заканчиваем. То есть освобождаемся в то же время, что и большинство людей, которые работают по классическому графику. Только в середине дня еще сиеста: мы успеваем и спокойно пообедать, и погулять, и солнышком насладиться.
Летом расписание именно такое, с осени будет сложнее. Когда начинаются занятия в школах и вузах, тренировки на катке стартуют не ранее часа дня, чтобы утром фигуристы ходили на учебу. Заканчиваем мы, соответственно, в 9 вечера. В перерыве часто приходится делать домашние задания. А сейчас много свободного времени, и это классно.
— Анастасия, вам доводилось пересекаться с знаменитым однофамильцем Алексеем Николаевичем Мишиным?
Анастасия: — Да, я три раза была у него на сборах. Алексей Николаевич показывал свои технические
— Кто был вашим кумиром в детстве?
Александр: — Ягудин и Плющенко — у них потрясающие стили, хореография. Еще любил пару Кавагути — Смирнов. Помню, когда они выступали здесь, в академии, на локальном турнире, Саша был в нашей мужской раздевалке. Маленький, я сидел рядом со звездой и с придыханием наблюдал, как он готовится к выступлению.
Анастасия: — Я обожала Ирину Слуцкую, в парном катании — Алену Савченко. Нужно иметь огромную силу воли, терпение, чтобы выдержать столько лет в спорте и столько Олимпиад!
— Ваш любимый, самый ценный в карьере?
— Победа в финале