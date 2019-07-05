Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не будет снимать с себя одежду в новом показательном выступлении. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не будет снимать с себя одежду в новом показательном выступлении. Об этом она рассказала в своем Instagram.
«Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow», — написала она под фото в новом образе. Постановщиком номера выступил хореограф Илья Авербух.
В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть
Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.