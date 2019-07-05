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5 июля, источник: Lenta.Ru

Туктамышева отказалась от номера со стриптизом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не будет снимать с себя одежду в новом показательном выступлении. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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20
фотографий
20
фотографий

«Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow», — написала она под фото в новом образе. Постановщиком номера выступил хореограф Илья Авербух.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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