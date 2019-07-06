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6 июля, источник: Sport24

«Был бы бездарь, пошел бы в футбол»: 6-летнему сыну Плющенко пророчат участие в Олимпийских играх

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о карьере в фигурном катании своего 6-летнего сына. Юный Александр уже несколько лет занимается фигурным катанием и побеждает на соревнованиях. Ребенок немало времени проводит на льду, у него бывает несколько тренировок в день.

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Источник: instagram.com/plushenkoofficial

«Дети должны идти по стопам родителей? Я недавно послушала интервью своего друга Филиппа Киркорова. Он сказал, что, если вдруг поймет, что у его ребенка есть вокальный талант, будет его развивать. В противном случае о сцене не может быть и речи. История с последним «Голосом» показала, что насильно мил не будешь. И второе: не надо бежать впереди паровоза. Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол. Если бы и так не получилось? Тогда в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо еще 6−7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться.

В семь лет Евгений считался гением, потому что делал двойные прыжки. Саша их выполняет в шесть лет, а начал в пять. Честно говоря, я боюсь, чтобы Сашенька не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела. Сегодня Ксюша Собчак у меня спросила: «Почему ты без Гном Гномыча (прозвище сына Рудковской и Плющенко. — Sport24)?» А он никуда не ходит — только на тренировки. Хотя у меня столько просьб по нему — все его хотят. А кто будет тренироваться? Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх, — рассказала Рудковская в интервью Собеседнику.

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