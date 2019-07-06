«Был бы бездарь, пошел бы в футбол»: 6-летнему сыну Плющенко пророчат участие в Олимпийских играх

«Дети должны идти по стопам родителей? Я недавно послушала интервью своего друга Филиппа Киркорова. Он сказал, что, если вдруг поймет, что у его ребенка есть вокальный талант, будет его развивать. В противном случае о сцене не может быть и речи. История с последним «Голосом» показала, что насильно мил не будешь. И второе: не надо бежать впереди паровоза. Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол. Если бы и так не получилось? Тогда в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо еще 6−7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться.