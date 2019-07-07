Познер: Винер — надменная и властная, а Тутберидзе покорила меня отсутствием понтов

«Мне очень понравились обе программы. Конечно, Ирина Винер человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий и правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причем не в один день. У нее на самом деле довольно сложная жизнь была.