Познер: Винер — надменная и властная, а Тутберидзе покорила меня отсутствием понтов
Известный телеведущий Владимир Познер сравнил тренера по художественной гимнастике Ирину
Известный телеведущий Владимир Познер сравнил тренера по художественной гимнастике Ирину
«Мне очень понравились обе программы. Конечно, Ирина Винер человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий и правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причем не в один день. У нее на самом деле довольно сложная жизнь была.
Что касается Тутберидзе, то вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года, — написал Познер на своем сайте.