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7 июля, источник: Sport24

Познер: Винер — надменная и властная, а Тутберидзе покорила меня отсутствием понтов

Известный телеведущий Владимир Познер сравнил тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Обе стали гостьями его передачи на Первом канале этой весной.

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Источник: Sport24

«Мне очень понравились обе программы. Конечно, Ирина Винер человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий и правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причем не в один день. У нее на самом деле довольно сложная жизнь была.

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Что касается Тутберидзе, то вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года, — написал Познер на своем сайте.

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