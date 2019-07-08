Юная русская фигуристка Шаботова решила выступать за Украину. Она советовала пить допинг

13-летняя спортсменка стала широко известна после громкого заявления о допинге. Во время общения с подписчиками в инстаграме в январе этого года она сказала, что для успешного и стабильного выступления необходимо пить «правильный допинг».

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Мне интересно, в “Хрустальном” пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала Шаботова, имея в виду школу «Самбо-70», где работает знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Читайте также РУСАДА ведет расследование высказывания 13-летней фигуристки о допинге

За последние годы имена воспитанниц и тренеров отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта узнали во всем мире — Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова. Это лучшая в мире школа фигурного катания последних лет, ведь именно фигуристки «Хрустального» группы Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза поднимались на верхние ступеньки Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы последних лет.

После заявления Шаботовой разгорелся скандал. По этой теме высказались многие известные тренеры и фигуристы, а также представители власти и антидопингового агентства.

Позже Шаботова заявила, что сказала глупость, а представители Департамента спорта города Москвы провели с ней разъяснительную беседу.

Шаботова до сезона-2017/18 занималась фигурным катанием в СШОР «Москвич», а до недавнего времени каталась в СШ «Снежные барсы». После скандала мама Анастасии рассказала о своем ужасном состоянии и предположила, что «этот шлейф будет тянуться». Не исключено, что именно с этим и связано решение фигуристки выступать за Украину.

Результаты Анастасии в сезоне-2018/19: первенство Москвы (ст. вз.) 2019 — 9 кмс (178.92); первенство Москвы (мл. вз.) 2019 — сн. ст. вз. (121.55); финал Кубка России 2019 — 8 кмс (178.74); первенство России 2019 — 14 (168.45); Кубок Москвы 2019 — 5 кмс (159.50); V этап Кубка России 2018 — 1 кмс (195.93); IV этап Кубка России 2018 — 3 кмс (193.91); Мемориал Н. А. Панина 2018 — 1 кмс (192.10); открытое первенство Москвы 2018 — 9 кмс (171.08).

Смотрите также: Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях