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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко ответил раскритиковавшим его за фото с двумя Porsсhe фанатам

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на критику в свой адрес после публикации фотографии с двумя автомобилями Porsche. Пост появился на странице Плющенко в Instagram.

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6
фотографий

«Все, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!» — написал он.

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Также в посте российский фигурист вспомнил свои спортивные заслуги и рассказал, что уже более 20 лет гастролирует с шоу по всему миру. Плющенко добавил, что сам имеет представление о нищете и всегда выделяет малоимущим семьям билеты на свои выступления. Олимпийский чемпион посоветовал подписчикам научиться радоваться за тех, кто стал лучшим в своем ремесле.

Под изначальным постом Плющенко, на котором фигурист раздумывал, какой из Porsche выбрать для поездки, появились негативные комментарии.

«Хватит хвастаться!» — написал пользователь loikonen139.

«На автобусе или троллейбусе слабо!!!» — добавил anatolia705.

«А зачем мы должны гадать? Что за идеи? Что за игры? Взрослый вроде человек…» — спросил пользователь 25.12.galina.

Плющенко является обладателем рекорда по количеству олимпийских наград в фигурном катании: в его активе четыре медали Игр. Помимо двух золотых он завоевал две серебряные медали. Кроме того, фигурист —трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Фигурист объявил о завершении карьеры в 2017 году. По словам Плющенко, на этот шаг его подтолкнули многочисленные травмы и операции. В данный момент он занимается тренерской деятельностью, а также гастролирует со своим ледовым шоу.

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