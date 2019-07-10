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10 июля, источник: Спорт-Экспресс

Авербух отметил положительную роль скандалов в фигурном катании

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а сейчас хореограф и режиссер ледовых шоу-проектов Илья Авербух выразил мнение, что скандальные ситуации вокруг фигурного катания делают его популярнее.

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Источник: РИА "Новости"

— Лучше так, чем когда про фигурное катание не говорят или вспоминают раз в четыре года, когда идет Олимпиада, — сказал Авербух в подкасте «РИА Новости». — Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать, это всегда популяризирует вид спорта.

Многие специалисты на скандалы улыбаются, улыбаюсь и я. Думаю, если убрать все лишнее, то это хорошо.

Аферисты на льду: мошенники устроили «шоу» от имени Ильи Авербуха
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5 января© Ньюстюб
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