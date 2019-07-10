Бывшая фигуристка Тутберидзе назвала причины ухода от тренера
Российская фигуристка Полина Цурская назвала причины ухода из группы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Советский спорт».
Российская фигуристка Полина Цурская назвала причины ухода из группы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Советский спорт».
Цурская заявила, что покинула группу
Фигуристка рассказала, что поблагодарила тренера за ее работу, подарив ей букет цветов. «Тутберидзе улыбнулась, мы хорошо поговорили. Я не знала, какой реакции ждать от нее. Но все прошло хорошо», — отметила она.
В мае 2019-го Цурская завершила профессиональную карьеру. Годом ранее она покинула группу Тутберидзе. Спортсменка мотивировала свое решение тем, что на занятиях у тренера была слишком высокая конкуренция.
Цурская — победительница юношеских Олимпийских игр и финала юниорского