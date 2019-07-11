Боброва: Вернулась бы, если бы верила, что пустят в топ. Но я не верю

Источник: РИА "Новости"

— Екатерина, как пришло решение завершить карьеру — путем долгих раздумий, или в тот момент, когда вы с Дмитрием брали паузу в выступлениях после Олимпиады-2018, уже понимали, что не вернетесь?

— Действительно, я не объявляла о завершении карьеры, мы с Димой договорились, что берем паузу, потому что он надеялся, что сможет меня уговорить покататься еще. Он не хотел и не хочет заканчивать со спортом. А я все же была уверена, что после рождения ребенка, скорее всего, не вернусь. Да, многие говорили — после родов у женщины появляется много сил и энергии. Приводили пример Татьяны Навки, которая сама признавалась, что тоже не собиралась продолжать карьеру после родов, но вернулась и все выиграла. И меня не покидала мысль, что такое возможно. Но я точно знала, что буду полностью посвящать себя сыну или дочке — в тот момент, конечно, еще не знала, кому (смеется). Я не хочу оставлять сына с бабушками или нянями, но это пришлось бы делать, если бы я продолжила кататься и тренироваться — потому что иначе, если хочешь добиться высоких результатов, никак. И даже дома фигурное катание меня бы не покидало, я бы постоянно думала о новых программах, новых элементах, что было сегодня на тренировке, что нужно исправить завтра, и так далее, и тому подобное. А я хочу полностью отдавать себя семье. Пришло время.

Олимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Танцы. Произвольная программа | Источник: РИА "Новости"

— Но Дмитрий действительно хочет продолжать кататься — теперь уже с Еленой Ильиных. Как вы к этому относитесь, и уговаривал ли он вас выступать дальше?

— После Олимпиады в Пхенчхане, когда мы обсуждали будущее, Дима только хитро улыбался: «Поговорим, поговорим еще об этом…» Когда же он понял мое настроение, что я хочу посвятить себя воспитанию ребенка в семье, то осознал, что я склонна не возвращаться. Летом я, будучи беременной, выступала с ним в шоу. Но зимой я уже выходить на лед не могла, а Дима хотел продолжать зарабатывать деньги. И Таня Навка предложила ему встать в пару с Леной Ильиных. Дима позвонил, предложил встретиться. И сказал: я буду ждать твоего окончательного решения, но если ты все же решишь не возвращаться, я хотел бы кататься с Леной.

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Конечно, когда я об этом узнала, некий укол ревности в сердце был. Я предполагала, что Дима захочет продолжить карьеру именно с ней, потому что знала, что она тоже думает о возвращении и о том, что не до конца реализовала себя в спорте. Честно скажу, хоть я и ждала этого разговора, он выбил меня из колеи. Все-таки я была единственная партнерша Димы и хотела таковой и остаться. Второй момент — несмотря на то что мы с Леной Ильиных прекрасно общаемся, она моя главная, можно сказать, соперница в карьере. И когда она каталась с Никитой Кацалаповым, и когда она стала кататься с Русланом Жиганшиным, мы с ней всегда бились. И в голове у меня не укладывалось — как же так, моя главная соперница будет кататься с моим партнером? Драматичнее историю в жизни и не придумаешь.

Но при этом я понимала, что не могу сказать Диме «нет». Я видела, как он хочет кататься, что его просто «прет». И если они с Леной смогут продержать этот запал не только в первый сезон, но и в последующем, из них может получиться прекрасная пара. И это была бы совершенно другая пара, не похожая на пару Боброва — Соловьев. Нас нельзя было бы сравнивать. Я не знаю, к какому решению ребята придут — будут они начинать свой проект или нет, но мое решение не возвращаться точно окончательное.

— Если пара Ильиных — Соловьев все-таки начнет выступления в спорте, на ваш взгляд, чего она сможет добиться?

— Не буду делать каких-то громогласных заявлений. Просто скажу: должны сойтись звезды. В их случае сойтись звезды могут. Очень многое должно произойти, чтобы они стали топ-парой, которая не один сезон продержится наверху, но все это произойти может. А может и не произойти.

***

— Когда вы оглядываетесь назад и вспоминаете основные события своей карьеры, какая фраза приходит в голову? Что-то вроде «это была славная охота», например, или есть какие-то сожаления, которые не отпускают?

— Первое и единственное, что мне приходит в голову — я счастлива. Я счастлива, что это было в моей жизни. Я счастлива, что это закончилось. Поймите меня правильно: все это было очень непросто. Я посвятила спорту большую часть жизни, я очень многого была лишена. Если говорить о сожалениях — наверное, что-то можно было сделать лучше, но я не могу, оглядываясь на свою карьеру, о чем-то сожалеть. И того, что есть, могло не быть. И я счастлива тому, что есть у меня в руках.

Еще хочу сказать о том, как многие спортсмены в последнее время подходили ко мне и говорили: «Катя, тебе, наверное, очень тяжело, очень хочется вернуться…» Нет. Я счастлива тому, что так правильно и спокойно подошла к завершению моя карьера. Наверное, когда-нибудь я буду пересматривать свои программы. Победную на Олимпиаде в Сочи, «Слепую девушку» на Олимпиаде-2018, снова буду рыдать над нашей с Димой «Калинкой», очень старой программой, вспоминать отбор на Олимпиаду 2010 года, когда мы катались, и я не знала, что умерла хореограф, которая ставила нам танец. О чем-то я поплачу, но сейчас сожалений нет, настолько логично моя карьера завершилась.

Но обязательно хочу отметить вот что: мне действительно казалось, что если я родила, и мы с Димой не начали следующий сезон, то я априори карьеру завершила. После же выхода интервью Димы мне в соцсетях посыпались сообщения: «Екатерина, как же так, вы действительно заканчиваете, а мы так ждем вашего возвращения…» И я как раз после этих сообщений и решила поставить некую точку и объявить об официальном завершении карьеры. Сообщения мне приходят до сих пор, и я хочу сказать: если мы с Димой своим катанием сделали счастливыми хотя бы этих нескольких сотен человек, написавших мне, то это уже счастье для меня самой.

— Была ли у вас мечта детства, которая в спорте сбылась?

— Конечно, я мечтала выигрывать большие чемпионаты, стоять на пьедестале, петь гимн России и смотреть на флаг — все это очень важно. Гимн, кстати, я всегда пела в голос, пусть меня никто и не слышал (смеется). Но больше всего я мечтала поднять зал. Были случаи, когда мы катались очень классно, но зал был, как говорится, «не наш». Но нам удалось это сделать на чемпионате России, отборочном на Олимпийские игры-2018. Он был очень непростой. Нам настолько наступали на пятки, что у нас не было права ни на единую помарку. Напряжение, что называется, в воздухе звенело. Но мы откатали классно две программы, да так, что наш тренер Саша Жулин заплакал, а зал встал. Вот в этот момент и сбылась мечта — и даже не одна. Ведь, хоть я и старалась об этом не думать, мы стали семикратными чемпионами России.

Александр Жулин, российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо) | Источник: РИА "Новости"

— Это рекорд.

— Да, очень хотелось его установить. Но отгоняла от себя эти мысли, потому что-то, что очень хочется, часто ускользает из рук. И здесь не ускользнуло.

— То есть, если говорить о кульминации карьеры, то она наступила именно в этот момент?

— Я так не скажу, потому что дальше был и чемпионат Европы, и Олимпийские игры. Кульминация, наверное, была на четвертом подряд чистом прокате на Олимпиаде. Это то, что я ощущаю. Многие, наверное, скажут: ребята, вы же тренируетесь для этого. Но я отвечу: это было очень сложно. Это были Олимпийские игры, на которых случается абсолютно все — в том числе и падение всех звезд, как было в танцах в 2006 году в Турине. Нам удалось чисто откатать две программы командного турнира и две — личного, и я, не скромничая, скажу, что горжусь этим. Вот это была кульминация.

— К Олимпиаде в Пхенчхане вы очень тяжело шли. Была и травма Дмитрия, и история с мельдонием. Понятно, что ретроспективные вопросы всегда сложны, но все-таки: если бы не эти барьеры, через которые вы перелезали и переползали на своем пути, могли бы подойти к Пхенчхану в статусе фаворитов?

— Все могло бы быть по-другому. «Долгоиграющая» травма Димы, несправедливое обвинение меня в допинге привели к потере пресловутой «ниши» в танцах — что бы ни говорили, она есть. Но у меня по жизни кредо: все, что ни делается, — к лучшему. Я много раз убеждалась в этом. Так и здесь: если бы этого не случилось, все могло быть и хуже. Это плохое нас, возможно, защитило от чего-то худшего.

Может быть, я себя уговариваю, конечно… Потому что мы выходили в первый сезон (после Олимпиады в Сочи) с «Анной Карениной» и просто потрясающей «Кармен», от которой у нас не осталось ни одного видео. Я кусаю себе локти, потому что мы даже не сможем сейчас вспомнить эту программу и откатать ее, чтобы записать, а там было много классных «фишек», которые мы в дальнейшем не смогли использовать. И платье было сшито со сменой юбки, и много другого интересного… Может быть, мы бы вышли уже на другой уровень и не настолько бы отстали от прекрасных Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, ведь они именно в тот сезон «выстрелили», вышли на пик. А мы тот сезон потеряли. Догонять же всегда сложнее. Спотыкач на мельдонии… Меня оправдали, но никто не вернул потерянные баллы, рейтинг, который определяется по чемпионату мира, где мы не смогли выступить, отчего и следующий сезон тоже пошел не так.

***

— Хочу спросить вас как эксперта и комментатора — тем более в этих ролях вы уже выступали: долго ли будет еще продолжаться гегемония французов в мировых танцах и кому удастся их свергнуть?

— Я абсолютно искренне рада за Вику Синицину и Никиту Кацалапова, которые ворвались в новый олимпийский цикл и заняли второе место в мире. Считаю, что они сделали заявление: бойтесь нас, мы повоюем. А дальше очень многое будет зависеть от программ. Я в этом убедилась на своем опыте. В сезоне-2013/14 мы поставили прекрасных «Птиц», но не смогли их раскрыть до конца до Олимпиады. Пришлось принимать сложное решение и в Сочи ехать с программой «Сумасшедшие». Если бы не эти обстоятельства, все на Олимпиаде могло бы случиться по-другому. Хочется, чтобы у Вики с Никитой таких моментов не было. Чтобы каждый раз они четко попадали в свои программы, накатывали их, от турнира к турниру показывали стабильное катание, и с ними не случалось такого, как на последнем чемпионате Европы, когда ребята, я считаю, сами отдали свою медаль.

А что касается французов — от них постоянно ждут чего-то нового. Того, что показывали Тесса Вирчу со Скоттом Мойром. Тесса и Скотт всегда были разные, находили себя в чем-то новом. Габриэла и Гийом катаются гениально, им очень идет их стиль, но даже я из года в год надеюсь увидеть их в чем-то новом. Если же они будут продолжать ставить программы в своем привычном стиле, а Вика с Никитой сделают какую-нибудь гипергениальную постановку — может произойти смена.

Но я не сбрасываю со счетов и Ваню Букина с Сашей Степановой. Они просто превосходно прошли минувший сезон, где-то, может быть, не сошлись звезды. Я считаю, их место на чемпионате мира было третье. Как бывший спортсмен, я понимаю, что сейчас такая политическая ситуация, при которой России будет очень сложно брать два места на пьедестале в танцах. Но я уверена, что это возможно, буду на это надеяться и болеть за ребят.

— Про Сочи и метания с программами вы вспомнили сами, задам тогда и я вопрос на эту тему. Вы поехали на домашнюю Олимпиаду действующими чемпионами России и стали пятыми, а Ильиных и Кацалапов — третьими. Это самое большое разочарование в карьере?

— Честно говоря, у меня нет какого-то внутреннего разрыва и реакции, как только меня спрашивают про Сочи и разочарование: ну, конечно же, вот это. Есть в карьере некоторая дощечка с заусенцами, скажем так. Один из них, кстати — московский этап Гран-при в сезоне перед Пхенчханом. Золото было практически в наших руках, откатай мы чисто произвольную программу. А у нас произошел невероятный, непредсказуемый срыв вращения. Где угодно могли ошибиться — но не на вращении же! И в итоге мы упускаем первое место и из-за этого не попадаем в Финал Гран-при. Первый раз за много лет.

— Но на этом Гран-при хотя бы была ваша ошибка. На Олимпиаде в Сочи вы ошибок не допускали.

— Это действительно так. Да, конечно, я вспоминаю и до сих пор рыдаю над той произвольной программой вместе со мной той, пятилетней давности. Я не могу сказать, что это было несправедливо — Лена и Никита тоже круто катались. Если бы они споткнулись, а мы чисто откатали и им проиграли — тогда да, я бы рвала на себе волосы.

Тенер Александр Жулин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев | Источник: РИА "Новости"

Единственное, что скажу… Я приучила себя за карьеру, что судьям всегда виднее — на то они и судьи. Но я не согласна с тем, что в коротком танце нам снизили уровень за твиззлы из-за того, что я якобы как-то не так в них крутилась. Твиззлы можно сделать с ногой в стороне, с ногой в руке, просто поджав ногу, и они должны выглядеть одинаково — что у первой пары, что у десятой, что у двадцатой. Например, твиззлы с ногой в стороне действительно похожи на тройки, но, тем не менее, их засчитывают. Не хочется говорить слова «несправедливо», может быть, судей смутило положение моего корпуса, может быть, не успели пересмотреть этот элемент, но если бы нам не снизили уровень, то мы бы получили другие баллы и, возможно, у нас бы остался шанс бороться за третье место.

Но все равно вспоминаю сейчас это и думаю: ну было и было… Может быть, опять уговариваю себя, но если бы мы заняли тогда третье место, возможно, у нас не было бы такого рвения идти к нашей третьей Олимпиаде. Ведь когда из-за травмы Димы мы пропустили сезон, действительно очень долго размышляли, продолжать или нет? Понимали, что очень многое упустили, и нам надо было знать, ради чего возвращаемся. Мы знали. А если бы были в руках командное золото и личная бронза, я бы могла подумать — да зачем мне это нужно, пойду лучше детей заводить и чем-то другим заниматься. А такие мысли были, честно скажу. Но мы вернулись и стали чемпионами России, выиграли медали чемпионатов Европы и, отобравшись на Олимпиаду, взяли командное серебро и были в шаге от бронзы личного турнира, к которой, собственно, и стремились. Так что я ни о чем не жалею.

***

— Катя, молодая мама — это сейчас суть вашей жизни, или хватает времени и на что-то другое?

— Если честно, у меня настолько незаметно прошло время беременности, что до сих пор, когда я беру это чудо на руки, иногда не верю, что оно мое. Сидело в голове: девять месяцев лишений, потом роды. Но я не прекращала жить обычной жизнью во время беременности — с разрешения врача, конечно. Сначала продолжала кататься в шоу, потом мы с мужем и его родители съездили на отдых, с началом нового сезона я продолжала комментировать соревнования по ТВ. Не знаю даже до какого месяца продолжала на даче играть в волейбол и ходить в баню. То есть глобальных ограничений не было, и мыслей «о боже, когда это все закончится» — тоже.

До сих пор мы с (мужем) Андреем (Депутатом) практически не меняем образ жизни. Огромное спасибо бабушкам, которые очень поддерживают: родители Андрея, которые живут в другой стране, стали намного чаще приезжать, мои мама и папа тоже помогают, конечно. За счет этого у нас есть возможность что-то еще делать, помимо сидения с ребенком в режиме 24/7. Я кормящая мама, никаких смесей, ратую именно за это очень сильно. Как я считаю, очень важно дать здоровье ребенку за счет материнского молока.

Первый месяц я, конечно, сидела с сыном постоянно. Очень помогал Андрюша, спасибо ему большое, судя по рассказам некоторых моих подруг, не все отцы готовы на это — они боятся, теряются, не хотят учиться. Здесь мне повезло, это 100%. Я всегда могу оставить ребенка на мужа. Как только Саше исполнился месяц, и дали «зеленый свет» врачи, Боброва сразу побежала в зал (смеется). Решение, конечно, тоже было непростое, но принято всей семьей — сразу после рождения сына я очень хотела вернуться в шоу. Я обещала Илье Авербуху прийти в форму. Он спрашивал — успеешь ли ты, хочешь ли, но я знала, что у меня должна быть цель. Если эта цель — вернуться в форму через три месяца, то я знала, что буду это делать. Если бы я думала — ну через полтора года, возможно, пойду в шоу, то, не исключено, сидела бы на диване и ничего не делала. Хотя, все-таки, понимаю, что все равно побежала бы куда-то, на лед или в зал.

Екатерина Боброва | Источник: РИА "Новости"

Несколько недель я позанималась в зале, потому что после беременности связки практически перестают существовать по сравнению с тем, какие они были раньше. Через полтора месяца после родов я вышла на лед. И вот это был шок… Я не стесняясь об этом говорю: вышла первый раз на лед и понимаю, что головой я все умею, а тело не слушается. Первые четыре занятия на льду я ездила по льду на двух ногах. Муж смеялся, он «подкатывал» в это время непрофессиональную спортсменку бальзаковского возраста и говорил: «Катя, она же лучше тебя катается». Неприятно, но это была правда. Еще думали: я в мире фигурного катания все-таки узнаваемый человек, но родители тех детей, которые катались в это время на одном льду со мной, наверное, сомневались — Боброва все-таки это или не Боброва? (смеется) Потому что, посмотрев на меня в тот момент, никто бы не сказал, что это олимпийская чемпионка.

Я начала было переживать — все-таки обещала Илье, уже стояла в графике в определенной роли. Но взяла себя в руки. Каталась очень много, фактически, начала заново с базовых шагов. И спотыкалась, и падала головой о лед. Андрюша подбежал, спрашивает — все в порядке? Да, отвечаю, это я крюк решила сделать… Но все вспомнила. Так что сейчас я счастлива, что решила вернуться в шоу сразу. Уже идут репетиции, я катаюсь с тремя разными партнерами, включая Диму. Это будет очень интересно.

— Знаю, что вы с Андреем решили открыть свою школу.

— Мысль такая была у нас давно, еще когда я была спортсменкой. Я вспоминаю свой детский опыт — в нашей семье мы не все могли себе позволить, но я так хотела заниматься фигурным катанием, что родители меня обеспечивали всем необходимым. Сейчас же за ребенка в фигурном катании нужно платить очень серьезную сумму. У нас же изначально была с Андреем идея создать такую школу, заниматься в которой может позволить себе практически каждый. Я говорю именно о периоде становления маленького фигуриста. Мы не создаем школу для серьезных спортсменов, с которыми поехали бы на чемпионаты Европы и мира — нет, я давно зареклась, что не хочу быть таким тренером. Это колоссально сложно, я знаю всю подноготную фигурного катания, что тренеры делают очень много для того, чтобы спортсмен занимал те или иные места. Я, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, будучи спортсменом, об этом знала. И я не готова на это пойти. А ставить детей на коньки, прививать им любовь к фигурному катанию я хочу. Я сама прошла через период, когда на некоторые тренировки выходила со слезами на глазах, потому что тренер и кричал, и чехлы в мою сторону летели. Я даже какое-то время боялась и запиралась в туалете, чтобы не выходить на тренировку. Но в итоге все сложилось хорошо, у меня потрясающий был первый тренер, и фигурное катания я полюбила. И я убеждена, что каждый маленький фигурист должен полюбить спорт. Понять, что не от него требуют становиться лучше, а он сам к этому должен стремиться. Мне многие говорят: с детьми можно только работать из-под палки, сами они ничего делать не будут. Да, я согласна, что строгость нужна, но уверена: детей можно воспитать так, что стремиться вперед они будут сами.

В итоге мы нашли лед. Очень многие нам звонят, хотят заниматься в нашей школе. Но наш каток находится в Реутове, это ближайшее Подмосковье, метро там нет. Сейчас думаем над тем, что можем сделать. Каток готов с нами сотрудничать и обсуждать варианты питания для учеников, оплаты маршрутного такси, которое собирало бы детей, желающих у нас тренироваться. Это непростой путь, но мы с мужем этим занимаемся, потому что хотим добиться успеха. Кстати, с других катков тоже звонят, предлагают у них открыть школу. Очень хочу, было бы круто открыть школу не на одном катке, а на нескольких. Я готова находить тренеров, за которых буду отвечать лично. Буду приезжать и курировать их работу, этим же будет заниматься мой муж, который, на минуточку, судья по фигурному катанию. Но все упирается в финансы. В Москве снимать лед очень дорого. Когда мы рассчитываем его цену, зарплату тренеров — получается большая сумма. И с идеи сделать общедоступную школу фигурного катания мы «слетаем». Над этим будем думать, это очень непросто, но мы идем по этому пути.

— Евгений Плющенко поставил сына на коньки и сам его тренирует. Собираетесь ли вы растить из Саши фигуриста?

— Я не буду вставать в позу, как делают многие бывшие фигуристы, и говорить: «Фигурное катание? Да ни за что!» Уверена, что сын в любом случае встанет на коньки. Будет даже очень странно, если у родителей-фигуристов сын не научится кататься на коньках. И, конечно, я понимаю, что сын с нами будет ездить на шоу, где-то выйдет на репетицию, мы на руках его покатаем, и он будет в этой тусовке. Если он загорится этим и захочет пойти по этому пути серьезно, да еще и заявит в какой-то момент, что хочет выиграть в спорте больше, чем его родители вместе взятые, конечно, я не буду препятствовать. И у нас будет возможность помочь сыну в этом. Мы уже знаем все подводные камни этого вида спорта. А может быть, он пойдет по пути станкостроителей — в нашей семье связи и в этой области имеются (смеется). А может быть, как меня в одном интервью спросили, — как насчет синхронного плавания? Да почему бы и нет, это тоже очень интересно! Мы его в любом случае поддержим. Главное, чтобы он этим загорелся.

— Последний вопрос такой: есть такая фраза — никогда не говори никогда. Вы с Димой, пусть и для шоу, но уже снова держитесь на льду за руки. Может быть, еще вернетесь?

— Вы знаете, когда мы возвращались после Олимпиады в Сочи, пробирались через препятствия — травма Димы, мельдоний, то с огромным трудом каждый сезон пробивали свой же потолок. И я на самом деле думала над еще одним возвращением. Если бы я понимала, что мы сможем соперничать на равных с топовыми парами — вернулась бы с Димой. Но я в это не верю. Очень многие факторы говорят за то, что по определенным причинам это невозможно. Не пустят, не дадут, не поддержат — там, где это нужно для того, чтобы войти в топ. По опыту знаю, как неприятно при чистых прокатах проигрывать парам, которые ты раньше неоднократно обыгрывал. Возвращаться же только для того, чтобы вернуться, смысла нет.