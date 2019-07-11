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11 июля, источник: Газета.Ру

«Я боялась ее»: Цурская рассказала о стыде перед Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Цурская, в конце весны объявившая об окончании карьеры в 17 лет, рассказала, как и почему ушла от Этери Тутберидзе, о чем жалеет, почему больше не хочет кататься сама, а также о первом четверном прыжке Александры Трусовой на тренировке.

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Российская фигуристка Полина Цурская, в последний день весны 2019 года объявившая о завершении своей спортивной карьеры, в большом интервью «Советскому спорту» рассказала много интересного о своих выступлениях.

В самом начале разговора 17-летняя спортсменка подтвердила свое решение покинуть фигурное катание и заявила, что ничуть не жалеет об этом. Более того, Цурская рассказала, что на самом деле сначала просто рассказала обо всем прессе, а формально закончила кататься за три месяца до сделанного объявления.

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Теперь уже экс-фигуристка рассказала, что сначала отдыхала и ничего не делала, а потом заскучала по деятельности, выложила объявление и начала заниматься дополнительными тренировками, так называемыми «подкатками», с детьми.

«Поняла, что не могу без движения. Решила подкатывать детей — пока это единственный вариант для заработка и для того, чтобы просто не сидеть дома. Школу закончила, ЕГЭ сдала заранее, а в институт только с первого сентября. Поэтому начала искать детей для работы, — рассказала Полина. — Разместила объявления, а когда начала заниматься на катке, меня увидели другие родители и тоже попросили заниматься с их детьми».

При этом начинающий тренер говорит, что не имеет постоянной привязки к какому-то катку и приезжает туда, где организовывают занятие ее ученики, а также, что работает по «средним расценкам».

Сама Цурская рассказала, что никогда в жизни не занималась подкатками во время своей спортивной жизни.

В Омске, откуда она родом, ей хватало льда, а после переезда в Москву и прихода в группу Тутберидзе такое и вовсе было невозможно.

«У Этери Георгиевны вообще не существует такого понятия — подкатываться с другим тренером. Все работают с ней в отведенное время. Успел сделать всю работу — молодец, не успел — твои проблемы. Но в “Хрустальном” так построен процесс, что всем хватает и времени, и нагрузки», — рассказала фигуристка.

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Естественно, после этого не могла не всплыть тема с переходом Цурской перед сезоном-2018/19 из «Хрустального» в ЦСКА, вышедшего не таким скандальным, как отъезд Евгении Медведевой в Канаду к Брайану Орсеру, но все-таки наделавшему шума.

«Когда мне было 11 лет, случился конфликт с моим тренером и я думала, что теперь буду в Омске просто учиться. Но мои родители связались с Александром Ильичем Коганом (ныне гендиректор федерации фигурного катания на коньках). Он посоветовал обратиться к Этери Георгиевне. Мне рассказали, что это за тренер и кого она воспитала, — рассказала Цурская о своем приходе в группу Тутберидзе. — Тогда ее ученики многого добивались: Полина Шелепень, Юля Липницкая. Да и Женя Медведева начинала процветать. И я, хоть и настроилась бросить спорт, побоялась в тот момент сказать “нет” родителям: все-таки ради меня они решились на переезд и большие перемены в жизни».

Под руководством Тутберидзе Цурская дважды выигрывала финал Кубка России, оставаясь за пределами тройки призеров на юниорском чемпионате страны, а в сезоне-2015/16 случился прорыв.

Тогда Полина наконец выиграла юниорское первенство страны, победила на двух этапах юниорского Гран-при и в финале серии, а также завоевала золото юношеских Олимпийских Игр.

Кроме того, Цурская еще и выступила на взрослом чемпионате России, остановившись там в шаге от пьедестала почета!

После этого в ее карьере начался постепенный спад. В новом сезоне она снова взяла финал Кубка России, но осталась лишь третьей на юниорском первенстве страны, после двух побед на этапах ЮГП снялась с финала, а на юниорском чемпионате мира осталась только десятой.

«Мы стояли около раздевалки, машина залила лед, и тут приходит Этери Георгиевна. Мама объяснила, кто мы, тренер обвела меня взглядом с ног до головы и сказала: “Девочка высокая. Вы уверены, что вы хотите и что вы сможете?” Мы сказали “да”, и она позвала нас на лед, — рассказывает Цурская о знакомстве с самым знаменитым на данный момент тренером в мире фигурного катания. — На первой тренировке я, конечно, показала свой максимум, но, мне кажется, Этери Георгиевне понравилось еще и то, что я слышала все замечания и тут же исправляла ошибки. В общем, после первой тренировки мне сказали, что меня берут».

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Полина рассказала, что в группе Тутберидзе больше всех дружила с Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой и сначала не ответила на вопрос, за кого болела на Олимпиаде в Пхенчхане, отговорившись, что поддерживала сборную России.

Однако после уточняющих вопросов журналистов призналась, что все-таки в дуэли Алины Загитовой и Медведевой поддерживала последнюю.

«В прямом эфире я не видела соревнования. На утро я проснулась, со страхом взяла телефон посмотреть результаты. Я очень расстроилась из-за Жени, но в то же время я порадовалась за Алину, потому что тогда мы катались на одном льду, и я видела, как она работала и как шла к этой победе. За Женю я порадовалась тоже — когда посмотрела ее прокат и увидела, с какими эмоциями она докатала программу», — подчеркнула Цурская.

Рассказала Цурская и о самом уходе от Тутберидзе. Спортсменка заявила, что изначально дело было в травмах, из-за которых ухудшились результаты и психологическое состояние.

Кроме того, в дело вмешался переходный возраст фигуристки, которая дерзила своему тренеру в ответ на попытки, пусть и жесткие, привести ее в чувство.

«Да, в тот момент, видимо, у меня было слишком много смелости и дерзости. Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти», — отметила Полина.

При этом спортсменка подчеркнула, что все равно не жалеет о решении покинуть «Хрустальный», хотя ее спортивная судьба под руководством Елены Буяновой в ЦСКА и не сложилась.

«Главное, о чем я жалею, — уйдя, я не поблагодарила ее. Нужно было прийти к ней с цветами, поблагодарить за все», — рассказала Цурская.

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Однако при этом экс-фигуристка поведала, что все же пришла и встретилась со своей бывшей наставницей в тот день, когда объявила об окончательном уходе из спорта. Естественно, с цветами.

«Давно хотела пойти к ней, но не могла застать ее. И конечно, я немного боялась и мне было очень неловко. А в тот день я лежала дома, переписывалась с друзьями. И вдруг Диана (дочь Тутберидзе) мне пишет: “Полин, Этери Георгиевна на катке”. Я резко вскакиваю и начинаю собираться. Меня спрашивают: “Ты куда?” “Сейчас приду”. И побежала за цветами, — рассказывает Полина. — Этери Георгиевна улыбнулась, мы хорошо поговорили. Да, я не знала, какой реакции ждать от нее: может, она обижена, может, не хотела меня видеть. Но все прошло хорошо».

Также в интервью Цурская рассказала, что своими глазами видела первый четверной прыжок Александры Трусовой на тренировке.

«Трусовой все аплодировали ей, подъезжали, поздравляли. И Тутберидзе тоже аплодировала. Такое не каждый день происходит. Это было как полет в космос. Девочка! В таком юном возрасте!» — подытожила Цурская, добавив также, что не будет выступать в шоу, потому что «не хочет кататься».

Савелий Верховцев

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