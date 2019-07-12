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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель, не выходя на лед.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка показала в своем аккаунте Instagram исполнение прыжка в зале на полу.

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Примечательно, что данный элемент выполняют не все мужчины, принимающие участие в международных соревнованиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне тройной аксель в свои программы включали россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.

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