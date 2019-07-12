Ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель, не выходя на лед.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель, не выходя на лед.
Спортсменка показала в своем аккаунте Instagram исполнение прыжка в зале на полу.
Примечательно, что данный элемент выполняют не все мужчины, принимающие участие в международных соревнованиях.
В минувшем сезоне тройной аксель в свои программы включали россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.