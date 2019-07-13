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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Екатерина Боброва: Показательный Туктамышевой — «16+», она же не разделась догола

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва во время эфира на Youtube-канале «СЭ» поделилась мнением о знаменитом показательном номере Елизаветы Туктамышевой в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс «Toxic».

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— У Лизы показательный не «18+», а «16+», потому что все дети уже в 16 лет многое знают и умеют, — рассказала Боброва. — При этом она не разделась догола. У нее прекрасное тело, ей есть, что показать. У нее было костюмированное нижнее белье. Всегда смотрела ее показательный номер с удовольствием и ждала всплеск эмоций зрителей, когда она начинала снимать свою кофточку (Екатерина Беспалова).

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