Екатерина Боброва: Показательный Туктамышевой — «16+», она же не разделась догола

— У Лизы показательный не «18+», а «16+», потому что все дети уже в 16 лет многое знают и умеют, — рассказала Боброва. — При этом она не разделась догола. У нее прекрасное тело, ей есть, что показать. У нее было костюмированное нижнее белье. Всегда смотрела ее показательный номер с удовольствием и ждала всплеск эмоций зрителей, когда она начинала снимать свою кофточку (Екатерина Беспалова).