«Мемуары гейши»: Медведева показала фрагмент новой программы

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 7-го и 8-го сентября в «Лужниках». Планируется, что участие в прокатах примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.