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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мемуары гейши»: Медведева показала фрагмент новой программы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась со своими подписчиками в Instagram фрагментами из новой программы.

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Фигуристка отметила, что новая программа называется «Мемуары гейши».

Во время загрузки произошла ошибка.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 7-го и 8-го сентября в «Лужниках». Планируется, что участие в прокатах примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.

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