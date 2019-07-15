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15 июля, источник: Спорт РИА Новости

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

УФА, 15 июл — РИА Новости. Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

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Ранее в интернете появилось видео, где юная чемпионка, которой 18 лет — минимальный возраст для получения водительских прав категории «В» — исполнится лишь 18 мая 2020 года, едет за рулем автомобиля. Полиция Удмуртии заявила о проведении проверки.

«Административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ “обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении” в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», — сказали в МВД Удмуртии.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. В сезоне-2018/19 она выиграла чемпионат мира и стала серебряным призером чемпионата Европы.

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