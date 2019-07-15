Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

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Ранее в интернете появилось видео, где юная чемпионка, которой 18 лет — минимальный возраст для получения водительских прав категории «В» — исполнится лишь 18 мая 2020 года, едет за рулем автомобиля. Полиция Удмуртии заявила о проведении проверки.

«Административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ “обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении” в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», — сказали в МВД Удмуртии.