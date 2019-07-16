В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе

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Во время подготовки к новому сезону россиянка Евгения Медведева дала интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU), в котором рассказала о том, как проходил период адаптации в Торонто, куда она перебралась год назад к Брайану Орсеру, со скандалом уйдя из группы Этери Тутберидзе.

«Прошлый сезон был очень сложным как в физическом плане, так и в психологическом. Было трудно адаптироваться к новой обстановке, хотя сначала я думала, что ничего такого сложного в этом не будет. Но привыкла ко всему вот только сейчас. Теперь в “Крикет-клабе” я чувствую себя абсолютно комфортно и вообще как дома», — рассказала спортсменка.

Напомним, что Медведева покинула группы Этери Тутберидзе, с которой работала на протяжении всей предыдущей карьеры, весной 2018 года. Катализатором ухода стало поражение Евгении в личных соревнованиях на Олимпийских Играх в Пхенчхане от другой ученицы российского тренера 15-летней на тот момент Алины Загитовой.

В итоге спортсменка, доминировавшая до олимпийского сезона в женском фигурном катании на протяжении двух лет, решила круто изменить свою жизнь и не без определенного скандала покинула группу Тутберидзе, став работать под руководством Орсера.

Правда, долгое время тренировки в Канаде не давали результата. Медведева выступала крайне неудачно, провалившись на предсезонных стартах и на этапах Гран-при, не сумев попасть в финал серии, а также заняв лишь седьмое место на чемпионате России, из-за чего ее не включили в сборную страны на чемпионат Европы.

Перелом произошел в концовке сезона, когда Евгения выиграла финал Кубка страны, немного опередив там бронзового призера финала Гран-при Елизавету Туктамышеву, благодаря чему поехала на чемпионат мира и там совершила сенсацию, выиграв бронзовую медаль, когда в нее уже никто особенно не верил.

«Мне кажется, будто я катаюсь тут уже очень много лет. У меня совершенно со всеми здесь отличные отношения. Это то, о чем я мечтала всю жизнь — приходить на тренировки и чувствовать себя как в родном доме. Тут очень уютная обстановка. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Эта обстановка мотивирует тебя на новые свершения, потому что со льда просто уходить не хочется, — рассказывает Медведева о своей теперешней жизни в Канаде. — Раньше тренировочный каток был для меня просто местом работы. Иногда было очень сложно и каток ассоциировался у меня только с тяжелой работой. “Крикет-клаб” же ассоциируется с работой, которая тебе нравится. Здесь ты делаешь все только для себя».

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В последнем высказывании поклонницы Загитовой и тренерского гения Тутберидзе уже успели усмотреть очередной укол в сторону бывшей наставницы, так что в новом сезоне борьба обещает стать еще более принципиальной, так как к Загитовой добавятся суперюниорки Тутберидзе Александр Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, которые теперь могут по возрасту соревноваться со взрослыми и на международных стартах.

Сама же Медведева поведала так же о том, какие программы представит в новом сезоне. Короткий прокат спортсменка будет демонстрировать под песню Exogenesis Symphony группы Muse, поставленную для Евгении бывшим фигуристом, призером Олимпиады, а ныне хореографом Ильей Авербухом.

Произвольная программа подготовлена для двукратной чемпионки мира американским хореографом Ше-Линн Бурн под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

Интересно, что совсем недавно сын Бурн опубликовал в своем инстаграме фотографию того, как Медведева дает ему урок рисования, поблагодарив спортсменку.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz4TTELFLzI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kai Turok (@kaibourneturok)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-14T02:03:27+00:00">13 Июл 2019 в 7:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы проделали потрясающую работу с Ильей и Ше-Линн. Я на неделю ездила в США для работы над произвольной. В день мы работали по 7−8 часов: три часа индивидуально с Ше-Линн, а потом я много занималась самостоятельно, на льду и в зале, — рассказала Медведева. — Я очень довольна выбором музыки, уже долгое время мне хотелось поставить программы под Muse и “Мемуары гейши”. Особенно “Мемуары” — раньше чувствовала, что еще недостаточно взрослая, чтобы передать характер этой музыки. Но сейчас я в том возрасте и душевном состоянии, когда смогу донести до зрителей то, что хочу».

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Евгения подчеркивает, что кинофильм, выбранный в качестве истории для ее произвольного проката, значит для нее особенно много.

«“Мемуары” — это история, которую нужно рассказать. Сначала я услышала музыку, потом посмотрела фильм и влюбилась в него. Начала читать книгу и постоянно слушала саундтрек. Неважно, сколько раз я его прослушала, он мне не надоедает. А если я не устаю от музыки, значит, это музыка абсолютно моя. Это очень сильная, энергетически удивительная композиция, — подчеркнула россиянка. — Подготовка к сезону идет активно. Впервые я отказалась от отпуска и пляжного отдыха в межсезонье. Были опасения, что что-то пойдет не так и это будет слишком большой стресс для организма, но ничего похожего не произошло. Я довольна, что мы сменили тактику и начали сезон без каникул. На меня лично и на мое тело это оказало хорошее влияние».

Не забыла спортсменка отметить и свое психологическое состояние, которое, по ее мнению, заметно улучшилось в последнее время.

«Мое внутренне состояние изменилось, теперь я чувствую себя спокойней, уверенней. Мы работаем над новыми элементами, новыми программами, думаем над костюмами. Все в процессе, — рассказала двукратная чемпионка мира и бронзовый призер последнего мирового форума.— На чемпионате мира у меня случилась довольно серьезная травма, ее нужно было лечить долгое время, но я восстановилась в два раза быстрее, чем ожидалось. Я должна была провести минимум четыре месяца без льда, но вылечилась быстрее, чем за два. Тело восстанавливается быстро. Сейчас я полна сил, и все хорошо».