Загитова открутила крышку бутылки ударом конька
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в
Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька.
К флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Изначально участники Bottle Cap Challenge откручивали крышку бутылки ударом ноги.