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16 июля, источник: Lenta.Ru

Загитова открутила крышку бутылки ударом конька

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсменки.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька.

К флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Изначально участники Bottle Cap Challenge откручивали крышку бутылки ударом ноги.

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