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09:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева рассказала о преимуществах в работе после переезда в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об адаптации в Канаде. Ее слова приводятся на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Медведева вспомнила, что поначалу ей было сложно жить в Торонто. Она отметила, что привыкла к новой обстановке только сейчас. «Теперь я чувствую себя абсолютно комфортно и вообще как дома. Мне кажется, будто я катаюсь тут уже очень много лет», — сказала фигуристка.

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По словам россиянки, раньше тренировочный каток был для нее лишь местом тяжелой работы, а теперь она занимается делом, которое ей нравится. «Хочется возвращаться сюда снова и снова. Эта обстановка мотивирует тебя на новые свершения, потому что со льда просто уходить не хочется», — подытожила она.

Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе тренера Брайана Орсера. В январе она заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться в Россию.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

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