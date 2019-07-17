Тренер: Губанова отчислена из ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

Губанова перешла в группу Буяновой в марте прошлого года. В минувшем сезоне фигуристка, которой в декабре исполнится 17 лет, заняла девятое место на чемпионате России.

«Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам», — сказала Буянова по телефону.