Тренер: Губанова отчислена из ЦСКА
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из московского ЦСКА, заявила РИА Новости тренер Елена Буянова.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из московского ЦСКА, заявила РИА Новости тренер Елена Буянова.
Губанова перешла в группу Буяновой в марте прошлого года. В минувшем сезоне фигуристка, которой в декабре исполнится 17 лет, заняла девятое место на чемпионате России.
«Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам», — сказала Буянова по телефону.
Информацию о завершении работы в ЦСКА подтвердила РИА Новости и сама Губанова.