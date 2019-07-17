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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Губанова отчислена из ЦСКА

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из московского ЦСКА, заявила РИА Новости тренер Елена Буянова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Губанова перешла в группу Буяновой в марте прошлого года. В минувшем сезоне фигуристка, которой в декабре исполнится 17 лет, заняла девятое место на чемпионате России.

«Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам», — сказала Буянова по телефону.

Информацию о завершении работы в ЦСКА подтвердила РИА Новости и сама Губанова.

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