Год назад убили Дениса Тена. Вспоминаем легендарного фигуриста из Казахстана

Источник: http://www.globallookpress.com/

История Дениса Тена тронула каждого, кто хоть немного знаком с миром фигурного катания. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, медалист чемпионатов мира, он учился кататься на коньках в торговом центре родного Алматы. Чтобы дальше развивать свой талант, Денис тренировался в Москве и Лос-Анджелесе. Тем не менее на предложения выступать за более влиятельную федерацию спортсмен всегда отвечал отказом, оставаясь в фигурном катании представителем Казахстана.

Источник: http://www.globallookpress.com/

Тен был талантлив во многих сферах: побеждая на соревнованиях, он успевал получать высшее образование, писать музыку и стихи, увлекаться фотографией и продумывать сценарий собственного фильма. Вдобавок фигурист находил время на проведение детских мастер-классов, постановку программ и тренерскую деятельность. Успешным проектом стало его собственное ледовое шоу. Лучшие фигуристы мира приезжали на родину спортсмена, чтобы выступить перед казахстанской публикой. Шоу также привлекало зарубежных поклонников, особенно из Японии, Китая и России.

Именно благодаря Денису в Казахстане узнали о фигурном катании, а многие болельщики из других стран — о Казахстане и его культуре.

Народный мемориал в память о Денисе Тене | Источник: РИА "Новости"

В июле 2018-го спортсмен был убит в Алматы. В том городе, где он впервые встал на коньки.

За этот год Дениса Тена вспоминали не раз. Речь в память о спортсмене прозвучала в самом начале сезона — на контрольных прокатах сборной России. Денис успел перед смертью поставить программу для Сергея Воронова, с которой российский одиночник вышел в финал Гран-при. С произвольным танцем в честь Дениса Тена побеждала на соревнованиях и танцевальная пара из Канады — Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. Французский этап был целиком посвящен памяти Тена, так же как и номер на открытии «Кубка Ростелекома» в Москве.

На завершающем сезон японском чемпионате мира состоялась выставка фотографий Дениса. Ее посетители могли увидеть, как спортсмен запечатлел друзей-фигуристов и знаменитых деятелей своей родины. Здесь же, на чемпионате мира в Сайтаме, завоевала серебряную медаль единственная представительница женского фигурного катания из Казахстана — Элизабет Турсынбаева, повторив результат талантливого соотечественника. Свое показательное выступление она тоже посвятила Денису Тену. Кроме них, на подиум мирового первенства никогда не поднимался ни один казахстанский фигурист.

Мемориальная доска в память о Денисе Тене | Источник: РИА "Новости"

В конце июня в Алматы Денису Тену установили мемориал, а незадолго до этого большинство известных спортсменов (среди которых Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Хавьер Фернандес и многие другие) поддержали петицию о переименовании казахстанской ледовой арены в его честь. К сожалению, просьбу более 28 тысяч человек оставили без внимания.

Сейчас же, спустя ровно год после трагического события, русские поклонники встретятся в Москве, чтобы почтить память любимого фигуриста. А 20 июля на родине Дениса состоится его знаменитое ежегодное ледовое шоу. Уже без главного участника. Безусловно, шоу не будет похоже ни на одно предыдущее, о чем можно судить даже по его названию. Вместо «Дениса и друзей» выступать будут только «Друзья Дениса». Вместо развлекательного ледового представления — шоу памяти.

Татьяна Тарасова | Источник: РИА "Новости"

Среди первых откликнувшихся на приглашение оказались бывшие тренеры Тена: Елена Водорезова, Татьяна Тарасова, Фрэнк Кэрролл — с каждым из наставников он сохранял теплые отношения на протяжении всей карьеры. На шоу выступят спортсмены из России (Александра Степанова и Иван Букин, Елена Радионова, Сергей Воронов), Японии (Мао Асада, Такахито Мура), Южной Кореи (Дабин Чой), Канады (Кейтлин Уивер и Эндрю Поже) и Франции (Олександр Любченко, Филип Уоренн). Все они приедут ради покинувшего их друга — талантливого фигуриста и прекрасного человека, к которому было невозможно остаться равнодушным.