Год назад убили Дениса Тена. Вспоминаем легендарного фигуриста из Казахстана
19 июля исполняется ровно год с момента убийства бронзового призера Олимпиады в Сочи.
19 июля исполняется ровно год с момента убийства бронзового призера Олимпиады в Сочи.
История Дениса Тена тронула каждого, кто хоть немного знаком с миром фигурного катания. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, медалист чемпионатов мира, он учился кататься на коньках в торговом центре родного
Тен был талантлив во многих сферах: побеждая на соревнованиях, он успевал получать высшее образование, писать музыку и стихи, увлекаться фотографией и продумывать сценарий собственного фильма. Вдобавок фигурист находил время на проведение детских
Именно благодаря Денису в Казахстане узнали о фигурном катании, а многие болельщики из других стран — о Казахстане и его культуре.
В июле 2018-го спортсмен был убит в
За этот год Дениса Тена вспоминали не раз. Речь в память о спортсмене прозвучала в самом начале сезона — на контрольных прокатах сборной России. Денис успел перед смертью поставить программу для Сергея Воронова, с которой российский одиночник вышел в финал
На завершающем сезон японском чемпионате мира состоялась выставка фотографий Дениса. Ее посетители могли увидеть, как спортсмен запечатлел
В конце июня в
Сейчас же, спустя ровно год после трагического события, русские поклонники встретятся в Москве, чтобы почтить память любимого фигуриста. А 20 июля на родине Дениса состоится его знаменитое ежегодное ледовое шоу. Уже без главного участника. Безусловно, шоу не будет похоже ни на одно предыдущее, о чем можно судить даже по его названию. Вместо «Дениса и друзей» выступать будут только «Друзья Дениса». Вместо развлекательного ледового представления — шоу памяти.
Среди первых откликнувшихся на приглашение оказались бывшие тренеры Тена: Елена Водорезова, Татьяна Тарасова, Фрэнк Кэрролл — с каждым из наставников он сохранял теплые отношения на протяжении всей карьеры. На шоу выступят спортсмены из России (Александра Степанова и Иван Букин, Елена Радионова, Сергей Воронов), Японии (Мао Асада, Такахито Мура), Южной Кореи (Дабин Чой), Канады (Кейтлин Уивер и Эндрю Поже) и Франции (Олександр Любченко, Филип Уоренн). Все они приедут ради покинувшего их друга — талантливого фигуриста и прекрасного человека, к которому было невозможно остаться равнодушным.
Неизвестно, как долго просуществует традиция ежегодно проводить ледовое шоу Дениса Тена. Неизвестно, появятся ли еще в Казахстане фигуристы такого уровня и как скоро это произойдет. Однако точно можно утверждать: Денис сделал для этого все от него зависящее. Он был уникальной личностью, посвятившей жизнь развитию фигурного катания в родной стране. Такие спортсмены достойны того, чтобы их помнили.