Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь — нет
Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
— Сейчас вы комментируете на ТВ все крупнейшие турниры. Хотя еще
— У меня в принципе не было планов становиться комментатором. Не то чтобы боялся, но думал: «Это ж сколько часов надо говорить о фигурном катании?!» Тем более что я в
— В апреле вы открыли школу для фигуристов в Минске. У Евгения Плющенко тоже есть школа — в Москве. Ваше соперничество продолжается?
— Эту тему уже так заездили… Поймите, мы живем в разных направлениях, мы абсолютно разные, у нас разный круг общения. А все опять вспоминают то, что было миллиард лет назад. Хотя, с другой стороны, может, и хорошо. Значит, это было ярко, раз так запомнилось. Но со школой у меня точно не было мысли — мол, у Жени есть, давайте тоже сделаем. Просто будет здорово, если и у Плющенко будут хорошие спортсмены, и у Ягудина. Будут ли они бороться друг с другом? Поживем — увидим. А то открываешь интернет, а там снова: «Ягудин против Плющенко». Или вообще «С кем спал Ягудин?» Ну, надоело! Реально: скоро помирать, а нам никак не дают покоя.
— Вы часто говорили, что не хотите быть тренером, и вдруг открываете школу.
— Да я и сейчас говорю, что я не тренер. Когда езжу в Минск, то обязательно провожу тренировки, сборы, но превращать это в ежедневную рутину не хочу. Для меня важно выстроить систему, которая приносит видимый результат. Когда мы в минской школе проводили первое родительское собрание, то сказал: мы будем работать жестко. Не ждите такого, чтобы, мол, ваш ребеночек такой замечательный, не хочет
— А почему школа Ягудина — в Белоруссии, а не в России?
— Патриотизм тут ни при чем. Просто в Минске все решилось неожиданно быстро. К тому же, в организации помогло руководство страны и министерство спорта. Но насчет Москвы у меня тоже есть планы.
— Что это за история была с «интервью про какашку»?
— Чемпионат России, мы комментируем и тут — звонок. Не помню издания. Мы раньше нормально общались, я давал комментарии, но в этот раз… Спрашивают: «Что происходит?» Я рассказываю, а мне в ответ: «Ну, это понятно, а скандал
— В сегодняшнем ажиотаже вокруг фигурного катания больше хорошего или плохого?
—
— Когда катались вы, наши мужчины доминировали в мире, а сильных девочек толком не было. Почему сейчас все стало наоборот?
— Это как в бизнесе: сегодня ты в плюсе, завтра можешь проиграть. Может, через
— В чем корень проблем наших нынешних одиночников?
— Мне кажется, в психологии, в мозгах. Да, с самыми лучшими — Нэйтаном Ченом, Юдзуру Ханю — наши по мастерству даже рядом не стояли. Но сразу за ними — почему нет? В мировую шестерку или даже повыше. Коляда — наиталантливейший человек, у него есть все. Прыжки, вращения, скольжение. Нет только силы воли. Я не знаю, что с этим делать — в нашей стране советов каждый думает, что ему все известно лучше всех. Но они же ведут себя как тряпки. То он упал на Европе, с пальчиком у него беда, то еще
Черт возьми, вы же мужики! Это мужское одиночное катание! Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал все — и
все-такиоказался слабее. А сейчас… Японцы и американцы на разминке вообще не прыгают тройные, сразу начинают с акселя и четверных. А у наших все потихоньку. Двойной тулуп, потом тройные какие-то… По-моему,это бред.
— Вы можете представить, чтобы Медведева или Загитова жаловались на больной палец?
— В
— Вы и на ТВ не боитесь давать резкие оценки неудачам фигуристов.
— Я такой человек. Легко могу высказать свою точку зрения, а то и послать подальше. А что, надо говорить: «Какой замечательный чемпионат, все боролись, но вот так сложилось, давайте надеяться на лучшее»? Зачем? Мне ведь за парней наших очень обидно! Они не бездари, они могут, но… Ты выложись, даже упади, разбейся, только покажи характер. Нет, мы делаем бабочки, как девочки катаемся. Хотя у девочек, как мы говорили,
— Чего вы ждете от нового сезона?
— Последний чемпионат мира меня поразил. Не думал, что могу получить такое удовольствие от танцев на льду. Степанова/Букин, Синицина/Кацалапов, вся последняя разминка, — просто слов нет. Это
Что касается осени, это будет жутко интересно. У женщин приходят такие юниорки, что более взрослым придется тяжело. Знаете, я думаю, что основная борьба
— Многие призывают повысить возрастной ценз. Мол, сейчас вчерашние чемпионки уже в 17 лет становятся «пенсионерками» с кучей травм.
— А что делать? Фигурное катание всегда было молодым видом спорта. И по поводу травм: у нас говорят: если ты проснулся и у тебя ничего не болит — значит ты труп. Я против повышения возрастного лимита. Зачем искусственно сдерживать развитие? Это как строить преграды для воды — она все равно пробьется. Если
— В этом сезоне правила поменяли. За падения, например, стали жестче наказывать. Как вам?
— Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства. С 5.9 и 6.0. Там было понятно, что этот поставил столько, а тот — столько. А несправедливость была, есть и будет всегда, такой уж это вид спорта. Мы не соревнуемся на время, не прыгаем в длину.
У нас «нравится не нравится». Раньше было 9 судей и для победы требовалось, чтобы тебе ее отдали пятеро. То есть больше половины. Теперь же в основном решают три человека. Не те, кто ставит «плюсы» и «минусы», а те, кто назначает уровни. От них очень многое зависит.
— Сейчас в мужском катании доминируют фигуристы азиатского происхождения — Чен, Ханю, Уно. Это не случайно?
— Они пониже ростом, более мягкие и прыгучие. С кривыми ножками, как я. С такой комплекцией удобнее кататься. И, конечно, все они трудоголики, их не нужно подгонять. А нашим требуется палка. Эта лень мешает добиваться результата. Только у нас можно услышать от фигуриста, который провалил короткую программу: «Что-то жарко во дворце, я сильно вспотел». Вместо того чтобы сказать: «Я обос… ся».
— У вас в телешоу «Ледниковый период» было несколько партнерш — например, Валерия Ланская, Мария Кожевникова. Как это происходит: вам говорят, вот есть
— Нет, там все проще. Илья Авербух знает, какого я роста. Катя Стриженова вот, например, каталась с Алешей Тихоновым. Ну как бы я катался с ней? Она и повыше, и покрупнее. Партнеры подбираются по росту и комплекции, чтобы пара гармонично смотрелась.
— А как первое знакомство с партнершей происходит?
— В принципе я знал каждую из них. Был год, когда мы танцевали по очереди: неделя на паркете — неделя на льду. Маша Кожевникова на катке сразу заявила: «Носи меня на руках!». Я говорю: «Маша, здесь кататься надо, это лед». — «Я ненавижу твой лед, возьми меня в поддержку и неси». На паркете ее не остановить было, ей нравилось. А лед тяжело давался. Делать нечего, пришлось носить на руках, — улыбается Алексей.
— Сейчас модно играть по ночам в хоккей. Вы играете?
— Нет. У меня ведь практически нет правой ноги. Колено на 99 процентов не работает. И не хочу нагружать бедро (у Алексея — титановый протез тазобедренного сустава. — Прим. ред.) — сейчас, судя по снимкам, с ним все хорошо, но через энное количество лет его наверняка придется менять. Хотя многие фигуристы и правда таскают с собой на гастроли хоккейные сумки. Или с местными играют, или между собой. Наши мужики в коллективе Ильи Авербуха часто остаются после шоу и играют. Не понимаю, откуда у них эта энергия. Я лучше в ресторан схожу.
— Вы ведете телепередачу про животных. Смешные случаи на съемках были?
— Однажды по мне ползал енот. Он цеплялся коготками, тяжело было отодрать. Собаки
— Вы же сам — собачник.
— Мой йоркширский терьер пережил автокатастрофу, в которой погибла мама Тани (Тотьмяниной — жены Алексея. — Прим. ред.). Там же разбился померанский шпиц, он у Таниной мамы на руках сидел. А йорка Татьяне
— У вас же не одна собака?
— Вторая — бигль. Мы в семье так договорились: как родится вторая дочка, заведем второго пса. Конечно, бигль — это сумасшедший дом. Он поел уже несколько дорогих туфель Тани. Причем мы не понимаем, как он лапой открывает дверь в шкафу. Еще сгрыз массажный стол в питерском дворце «Юбилейный», диван в гостинице в Сочи. Плюс по мелочи — книги там, ремень. И сидит, хвостиком болтает, как будто ни при чем. Кстати, мы с Таней планируем третьего ребенка, и я надеюсь, что появится третья собака.
— У вас в 2008 году угнали «Порше Кайен», в нем была золотая медаль чемпиона мира. Нашли хотя бы
— Ничего не нашли. Машину «типа нашли». Пригласили в полицию: «Мы вышли на след, она
— Медаль жалко.
— Совсем не жалко. Черт с ней!
— Как же так?
— Объясню. Года полтора назад звонят мне из
Колорадо-Спрингси сообщают, что я введен в Зал славы фигурного катания. Спрашивают: «Вы счастливы?» — «Ну, нормально, — отвечаю. — Ввели так ввели». Они: «Как же так, это ж такое достижение!» Я ответил: будь дело 15 лет назад, когда я этим жил, наверное, описался бы от счастья. А сейчас заботы другие.
У меня две дочки, их нужно растить, дать образование. Ну и собаки, одна из которых жрет все подряд.
— Что ответили американцы?
— Удивились: «Очень странно». А из медалей у меня осталась олимпийская и одна из четырех золотых чемпиона мира. И то не знаю, где лежат. Остальные потерялись при переезде из Америки. После окончания карьеры я еще два года жил протоколами турниров, пересматривал свои выступления. И совершенно не представлял, что меня ждет и чем буду заниматься. Я ведь страшно любил соревноваться. Татьяна Анатольевна Тарасова говорила: «Вот Илья Куликникогда не любил соревноваться, а тебя не остановишь». Помню, как в олимпийский сезон вернулся после травмы — и поперся на Игры Доброй воли в Австралию. Татьяна Анатольевна меня отговаривала: «Потерпи!» Нет,
— Вы упомянули театр. Ваш коллега Алексей Тихонов делает карьеру актера.
— С большим уважением отношусь к Алексею. И вообще ко всем, кто не сидит, а
— За футболом следите?
— Конечно, я же из Питера. Болею за «Зенит». Но больше слежу за европейским футболом, там есть на что посмотреть.
— Вы все время порываетесь взять планшет и заглянуть в интернет. Зачем, если там вас постоянно ругают?
— Так на это мне наср… ть, делами просто занимаюсь.
Родился 18 марта 1980 года в Ленинграде.
Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов
Введен в зал славы фигурного катания в США в
Волохов Юрий, Ишмеева Неля