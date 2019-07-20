6-летний сын Плющенко и Рудковской попал в больницу из-за травмы на тренировке
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 6-летний Саша попал в больницу
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 6-летний Саша попал в больницу
6-летнего фигуриста увезли в больницу с рассечением подбородка.
Юному Саше врачи запретили на несколько дней тренироваться. После короткого отдыха он продолжит готовиться к шоу в Италии, Испании, Венгрии и Румынии.
Саша Плющенко занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом.
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