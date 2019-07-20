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20 июля, источник: Sport24

6-летний сын Плющенко и Рудковской попал в больницу из-за травмы на тренировке

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 6-летний Саша попал в больницу из-за полученной на тренировке травмы. Как сообщает «Московский комсомолец», Плющенко-младший упал, когда пытался выполнить двойной риттбергер.

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Источник: РИА "Новости"

6-летнего фигуриста увезли в больницу с рассечением подбородка.

Юному Саше врачи запретили на несколько дней тренироваться. После короткого отдыха он продолжит готовиться к шоу в Италии, Испании, Венгрии и Румынии.

Саша Плющенко занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом.

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