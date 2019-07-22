Туренко объяснила, почему прекратила сотрудничество с Нугумановой
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Тренер из
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Тренер из
Нугуманова, которой в августе исполнится 17 лет, до сезона-2017/18 работала в группе Алексея Мишина, где являлась одной из самых перспективных спортсменок. В прошлом сезоне фигуристка стала 17-й на чемпионате России.
«Лиза тяжело работает в спарринге, потому мы решили расстаться по обоюдному согласию», — сказала Туренко по телефону.