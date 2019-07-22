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22 июля, источник: Спорт РИА Новости

Туренко объяснила, почему прекратила сотрудничество с Нугумановой

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Тренер из Санкт-Петербурга Ангелина Туренко сообщила РИА Новости, что прекратила сотрудничество с фигуристкой Елизаветой Нугумановой по обоюдному согласию.

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Источник: РИА "Новости"

Нугуманова, которой в августе исполнится 17 лет, до сезона-2017/18 работала в группе Алексея Мишина, где являлась одной из самых перспективных спортсменок. В прошлом сезоне фигуристка стала 17-й на чемпионате России.

«Лиза тяжело работает в спарринге, потому мы решили расстаться по обоюдному согласию», — сказала Туренко по телефону.

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