Фигуристки Канышева и Усачева выступят на этапе Гран-при среди юниоров во Франции

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Канышева, занимавшаяся под руководством Светланы Пановой, пробилась в финал юниорского Гран-при в Ванкувере и заняла там третье место.

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В настоящее время 14-летняя спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе, в группе которой также занимается и 13-летняя Усачева, для которой сезон-2019/20 станет дебютным на международном уровне.

В мужском турнире Россию представят еще один воспитанник Тутберидзе — Георгий Куница и Андрей Кутовой, тренирующийся у Вероники Дайнеко. В танцах на льду выступят Елизавета Шанаева и Девид Нарыжный, а также дочь Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным. Участие спортивных пар в данном турнире не предполагается.