Фигуристки Канышева и Усачева выступят на этапе Гран-при среди юниоров во Франции
ТАСС, 23 июля. Российские фигуристки Алена Канышева и Дарья Усачева заявлены для участия в первом этапе
ТАСС, 23 июля. Российские фигуристки Алена Канышева и Дарья Усачева заявлены для участия в первом этапе
В прошлом сезоне Канышева, занимавшаяся под руководством Светланы Пановой, пробилась в финал юниорского
В настоящее время 14-летняя спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе, в группе которой также занимается и 13-летняя Усачева, для которой сезон-2019/20 станет дебютным на международном уровне.
В мужском турнире Россию представят еще один воспитанник Тутберидзе — Георгий Куница и Андрей Кутовой, тренирующийся у Вероники Дайнеко. В танцах на льду выступят Елизавета Шанаева и Девид Нарыжный, а также дочь Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным. Участие спортивных пар в данном турнире не предполагается.
Всего для участия во французском этапе