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14:52 (мск), источник: ТАСС

Фигуристки Канышева и Усачева выступят на этапе Гран-при среди юниоров во Франции

ТАСС, 23 июля. Российские фигуристки Алена Канышева и Дарья Усачева заявлены для участия в первом этапе Гран-при среди юниоров сезона-2019/20 в Куршевеле. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Канышева, занимавшаяся под руководством Светланы Пановой, пробилась в финал юниорского Гран-при в Ванкувере и заняла там третье место.

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В настоящее время 14-летняя спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе, в группе которой также занимается и 13-летняя Усачева, для которой сезон-2019/20 станет дебютным на международном уровне.

В мужском турнире Россию представят еще один воспитанник Тутберидзе — Георгий Куница и Андрей Кутовой, тренирующийся у Вероники Дайнеко. В танцах на льду выступят Елизавета Шанаева и Девид Нарыжный, а также дочь Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным. Участие спортивных пар в данном турнире не предполагается.

Всего для участия во французском этапе Гран-при заявлены 37 одиночниц, 23 одиночника и 19 танцевальных дуэтов. Состав участников юниорских этапов может меняться. Этап Гран-при в Куршевеле пройдет с 21 по 24 августа.

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