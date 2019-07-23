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16:36 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Загитова представила фрагмент короткой программы следующего сезона

ТАСС, 23 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила фрагмент новой короткой программы. Соответствующую видеозапись российская фигуристка выложила в своем аккаунте в Instagram.

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Ранее 17-летняя спортсменка сообщила, что в новом сезоне в короткой программе будет выступать под песню Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. В произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры, в качестве аудиоряда будут использованы три музыкальные композиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй — в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

В следующем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро — с 22 по 24 ноября.

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