Фигуристка Загитова представила фрагмент короткой программы следующего сезона

Ранее 17-летняя спортсменка сообщила, что в новом сезоне в короткой программе будет выступать под песню Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. В произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры, в качестве аудиоряда будут использованы три музыкальные композиции.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй — в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).