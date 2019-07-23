Загитова представила короткую программу на сезон-2019/20 на Первом канале
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова представила короткую программу на следующий сезон.
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова представила короткую программу на следующий сезон.
Программа исполняется под песню израильской певицы Ясмин Леви — «Me Voy».
Эксклюзивный показ короткой программы Загитовой на сезон-2019/20 анонсировал «Первый канал», а фрагмент выступления Загитова также разместила на своей странице в инстаграме.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне Загитова в произвольной программе предстанет в образе Клеопатры.
Также появилась информация, что чемпионка мира — 2019 выступит на