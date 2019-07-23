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18:56 (мск), источник: Sport24

Загитова представила короткую программу на сезон-2019/20 на Первом канале

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова представила короткую программу на следующий сезон.

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Программа исполняется под песню израильской певицы Ясмин Леви — «Me Voy».

Эксклюзивный показ короткой программы Загитовой на сезон-2019/20 анонсировал «Первый канал», а фрагмент выступления Загитова также разместила на своей странице в инстаграме.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне Загитова в произвольной программе предстанет в образе Клеопатры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также появилась информация, что чемпионка мира — 2019 выступит на Гран-при во Франции (Гренобль, «Кубок Франции», 1—3 ноября) и Японии (Саппоро, «Кубок Японии», 22—24 ноября).

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