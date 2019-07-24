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12:30 (мск), источник: ТАСС

Певица Леви рада, что фигуристка Загитова будет кататься под ее песню в сезоне-2019/20

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Израильская исполнительница Ясмин Леви счастлива, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова выбрала ее песню для короткой программы следующего сезона. Об этом певица написала в своем аккаунте в Instagram.

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Ранее стало известно, что 17-летняя фигуристка будет исполнять короткую программу под композицию Леви Me Voy. Во вторник Загитова представила видеозапись с фрагментами постановки.

«Если я была бы помладше, я бы сказала: “Вау, я сделала это!” — написала Леви. — Но теперь, когда мне 43 года, и я повидала много всего, я просто счастлива, что смогла доставить ей радость и вдохновить своим творением. Надеюсь, это (новая программа Загитовой под песню Леви — прим. ТАСС) найдет отклик в душах людей по всему миру».

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Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй — в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

В следующем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро — с 22 по 24 ноября.

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26 июня© Ньюстюб
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