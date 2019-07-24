Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину
Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с
Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с
«Я с нетерпением жду возвращения Масару домой», — сказал Абэ.
Алина Загитова ответила, что хотела бы привести собаку на родину, но она плохо переносит перелеты.
«Масару также с нетерпением ждет возвращения домой. Хочу создать условия для ее перелета. Она пугается самолетов», — сказала Загитова.
После этого фигуристка подарила
«Премьер-министр был довольно любезен. Мы поговорили и хорошо провели время», — сказала Загитова.