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16:56 (мск), источник: Sport24

Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину

Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает mainichi.jp. Встреча прошла в резиденции премьер-министра. Напомним, что два года назад Абэ подарил спортсменке собаку Масару породы акита-ину.

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«Я с нетерпением жду возвращения Масару домой», — сказал Абэ.

Алина Загитова ответила, что хотела бы привести собаку на родину, но она плохо переносит перелеты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Масару также с нетерпением ждет возвращения домой. Хочу создать условия для ее перелета. Она пугается самолетов», — сказала Загитова.

После этого фигуристка подарила премьер-министру плюшевую игрушку породы акита-ину.

«Премьер-министр был довольно любезен. Мы поговорили и хорошо провели время», — сказала Загитова.

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