Роналду и Месси вышли из моды: В Ижевске появится граффити Загитовой
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут нарисовать в Птичьем сквере Ижевска, сообщает «ИА Удмуртия».
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут нарисовать в Птичьем сквере Ижевска, сообщает «ИА Удмуртия».
Идею жителей о граффити спортсменки на доме по адресу ул. Пушкинская, 158 одобрил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.
«В Птичьем сквере должна быть спортивная тема. Жители — молодцы. Здорово придумали». — заявил глава города.
Согласно предварительным подсчетам, на работы потребуется сто тысяч рублей. Также власти планируют изобразить на стенах домов и других спортсменов из Удмуртии: четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Галину Кулакову, трехкратного чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова, многократного чемпиона планеты по шашкам Алексея Чижова.
Сообщается, что в городе могут появиться граффити Артема Дзюбы и Кирилла Капризова.
НА ЧМ-2018, прошедшем в России, на стенах жилых домов также рисовали действующих лиц мирового первенства. В частности, в Казани были нарисованы главные звезды футбола: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.