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25 июля, источник: Спорт РИА Новости

Роналду и Месси вышли из моды: В Ижевске появится граффити Загитовой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут нарисовать в Птичьем сквере Ижевска, сообщает «ИА Удмуртия».

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Источник: Спорт РИА Новости

Идею жителей о граффити спортсменки на доме по адресу ул. Пушкинская, 158 одобрил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

«В Птичьем сквере должна быть спортивная тема. Жители — молодцы. Здорово придумали». — заявил глава города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно предварительным подсчетам, на работы потребуется сто тысяч рублей. Также власти планируют изобразить на стенах домов и других спортсменов из Удмуртии: четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Галину Кулакову, трехкратного чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова, многократного чемпиона планеты по шашкам Алексея Чижова.

Сообщается, что в городе могут появиться граффити Артема Дзюбы и Кирилла Капризова.

НА ЧМ-2018, прошедшем в России, на стенах жилых домов также рисовали действующих лиц мирового первенства. В частности, в Казани были нарисованы главные звезды футбола: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.

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