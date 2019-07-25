15-летнюю фигуристку Тараканову раскритиковали за просьбу о помощи. Ей нужно 3 млн рублей на сезон
Бронзовый призер юниорского финала
Бронзовый призер юниорского финала
«Несколько месяцев назад я сняла видео обращение, где рассказала, что ищу спонсора. Думала, что это видео
Так вот за 12 лет фигурного катания, мои спонсоры (родители), вкладывали деньги в мое развитие как спортсменки и на данный момент, по их подсчетам сумма их вложений перевалила за 20 миллионов рублей.
Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих на данный момент по стечению ряда обстоятельств она очень серьезная и вложить им ещё более 3 миллионов, которые нужны мне на новый сезон — не представляется возможным. Хочу повторится как я уже говорила на видео, что я хотела попасть на сборы к Арутюняну, но на поездку нужна была приличная сумма, которую родители не нашли! Поэтому я и хочу найти постороннего спонсора. И если для европейцев это в порядке вещей, и они готовы помогать как своим, так и чужим спортсменам. То для наших болельщиков — это, к сожалению, не так, очень надеюсь, что такое положение вещей изменится, и когда людей будут просить о помощи, они перестанут тыкать пальцем в федерацию, правительство и
Вот список того на, что нужны деньги и для чего я ищу спонсора:
— на аренду квартиры в Москве, так как в Волгограде, откуда я родом нет возможности поддерживать высокий уровень катания.
— на спортивное питание.
— на оплату школьных репетиторов, ведь у профессиональных фигуристов почти нет времени посещать занятия в школе.
— на дополнительные занятия по Хореографии.
— на дополнительные занятия по Актерскому мастерству.
— на дополнительные занятия по ОФП.
— на индивидуальную растяжку.
— на тренировку на удочке, для обучения четверным.
— на пошив платьев для выступлений.
— на постановку программ.
— транспортные и прочие расходы.
Все это выливается в очень немалую сумму, ну как я писала раньше. Родители спортсменов об этом хорошо знают, а вот остальные, к сожалению не всегда догадываются.
Небольшая поддержка мне оказывается, но пока только одной девушкой и она не из России. За что я ей очень признательна, что она единственная откликнулась на мою просьбу, — написала Тараканова на странице своей группы Вконтакте.