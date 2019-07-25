15-летнюю фигуристку Тараканову раскритиковали за просьбу о помощи. Ей нужно 3 млн рублей на сезон

Источник: Sport24

«Несколько месяцев назад я сняла видео обращение, где рассказала, что ищу спонсора. Думала, что это видео как-то мне поможет в его поиске, но к моему глубочайшему сожалению, я получила только волну осуждения и критики. Люди близкие к фигурному катанию знают, а для остальных я поясню: как я уже говорила раньше фигурное катание очень затратный вид спорта и все эти затраты ложатся на плечи спонсоров. В основном спонсорами становятся люди, которым не безразлична судьба спортсмена. В России это в основном родители этого спортсмена.

Так вот за 12 лет фигурного катания, мои спонсоры (родители), вкладывали деньги в мое развитие как спортсменки и на данный момент, по их подсчетам сумма их вложений перевалила за 20 миллионов рублей.

Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих на данный момент по стечению ряда обстоятельств она очень серьезная и вложить им ещё более 3 миллионов, которые нужны мне на новый сезон — не представляется возможным. Хочу повторится как я уже говорила на видео, что я хотела попасть на сборы к Арутюняну, но на поездку нужна была приличная сумма, которую родители не нашли! Поэтому я и хочу найти постороннего спонсора. И если для европейцев это в порядке вещей, и они готовы помогать как своим, так и чужим спортсменам. То для наших болельщиков — это, к сожалению, не так, очень надеюсь, что такое положение вещей изменится, и когда людей будут просить о помощи, они перестанут тыкать пальцем в федерацию, правительство и кого-либо еще.

Вот список того на, что нужны деньги и для чего я ищу спонсора:

— на аренду квартиры в Москве, так как в Волгограде, откуда я родом нет возможности поддерживать высокий уровень катания.

— на спортивное питание.

— на оплату школьных репетиторов, ведь у профессиональных фигуристов почти нет времени посещать занятия в школе.

— на дополнительные занятия по Хореографии.

— на дополнительные занятия по Актерскому мастерству.

— на дополнительные занятия по ОФП.

— на индивидуальную растяжку.

— на тренировку на удочке, для обучения четверным.

— на пошив платьев для выступлений.

— на постановку программ.

— транспортные и прочие расходы.

Все это выливается в очень немалую сумму, ну как я писала раньше. Родители спортсменов об этом хорошо знают, а вот остальные, к сожалению не всегда догадываются.