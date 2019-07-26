Как выглядит новая программа Алины Загитовой
Даниил Глейхенгауз поделился ценными кадрами.
Даниил Глейхенгауз поделился ценными кадрами.
Как дела в школе, где готовят сильнейших одиночниц планеты? Отвечает Даниил Глейхенгауз. У хореографа из группы Этери Тутберидзе в инстаграме появилось видео с фрагментами новых программ фигуристов «Хрустального».
«Команда Тутберидзе представляет. Спасибо Первому каналу за помощь в создании этого видео», — написал Глейхенгауз.
Теперь краткий пересказ ролика. Туда попали сразу 17 учеников. Фигуристы оказались на видео в следующем порядке:
Алина Загитова и композиция «The Feelings Begin» Питера Гэбриэла из фильма «Последнее искушение Христа». Это кусочек ее произвольной программы, где олимпийская чемпионка будет Клеопатрой.
Элизабет Турсынбаева в образе черного ворона под музыку Camille
Александра Трусова и ее Дейенерис Бурерожденная из сериала «Игра Престолов» в произволке. На видео попала композиция — Matt Bellamy — Pray (High Valerian).
Анна Щербакова и музыка из «Парфюмера» для короткой программы.
Алена Косторная и произвольная из фильма «Сумерки».
Дальше можно видеть отрывки новых программ: Даниила Самсонова, Камилы Валиевой, Мориса Квителашвили, Алены Канышевой, Егора Рухина, Софьи Акатьевой, Георгия Куницы, Дарьи Усачевой, Николая Колесникова, Арсения Федорова, Марка Лукина, Вселовода Князева.
Каждому из учеников Тутберидзе досталось совсем немного эфирного времени. Видео заканчивается жестом Этери Георгиевны, которая закрывает камеру рукой. Хорошего понемногу, остальное увидим на турнирах.
Тем более что до первых соревнований с участием фигуристок Тутберидзе осталось меньше месяца. 21 августа во французском Куршевеле стартует юниорская серия
В танцах нас представят ученики Ирины Жук и Александра Свинина Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, а также дочь Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. С этого сезона ребята тренируются в США в группе Игоря Шпильбанда.